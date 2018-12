Inspirativní kalendář na nový rok

Již se pomalu blíží konec letošního roku, s ním přicházejí nejen nové plány, ale dosud nepopsané listy života. Klasika nikdy neomrzí, vždyť právě v tištěných kalendářích lze najít spoustu inspirace, pěkné obrázky a přehled, jak lépe naložit se vzácným časem.

Stěna ozdobená pěknými obrázky

Člověk se rád obklopuje pěknými věcmi. Objevují se na psacím stole, na poličkách a na stěnách v pracovních i soukromých místnostech. Zdi často doplňují obrazy a zarámované fotografie. Dílo přímo od autora si dovolí jen malé procento lidí, ale i tak se s díly mistrů setkáte třeba díky kalendářům. Každý měsíc na vás vykoukne úplně nové dílo. Nástěnné kalendáře nabízí spousty atraktivních námětů, kde si vybere i náročný uživatel. K žádaným novinkám se zařadily dřevěné obrazy s oddělitelným kalendáriem, kdy vám po skočení roku zůstane originální obraz na dřevěném podkladu. Lze si nechat natisknout vaše originální návrhy, ale vyberete si i z mnoha připravených. Nechybí zde například Londýn, slůně, Paříž, Benátky a romantika.

Dárek jako užitečný pomocník

Člověk se neobejde bez kalendáře, protože doba vyžaduje plánování mnoha aktivit během jednoho dne. Co všechno zvládnete od probuzení do návratu domů? To vše si jednoduše zaznamenáte. Díky tomu se jedná o velice prospěšné dárky nabízené mnoha firmami ke konci roku. Jestliže hledáte cosi neotřelého a ojedinělého, nechte si navrhnout a vyrobit reklamní kalendáře podle vašich přání. Možná máte umělecké nadání a chcete překvapit své blízké a obchodní partnery, ale i v opačném případě nemusíte vůbec zoufat, protože se zpracování ujmou odborníci. Vše se prokonzultuje, navrhne a nacení. Výsledek se stane pouze milým překvapením po stránce vzhledové, polygrafické i marketingové. Vždyť v kalendáři se najde hodně prostoru pro vaši prezentaci, ale zároveň nebude chybět zábava a potěšení pro oči ve spojení s praktičností.