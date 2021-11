Tapety jako žádaný trend

V každé době je něco moderní a hodně žádané. Dá se s jistotou tvrdit, že současná popularita v bytovém designu se točí kolem tapet. Proč? Jde hlavně o pestrý výběr motivů a materiálů, kdy najdete vždy něco vhodného právě pro vaše interiéry.

Tapety kdekoliv v bytě

V domě nenajdete místo, kam by se nehodila tapeta. Záleží na vašem uvážení, jestli se domníváte, že právě vybrané místo si zaslouží trochu vylepšit obrázkem či vzorem, který se tam hodí. Tapetování dnes není nijak složité, když se rozhodnete pro samolepicí varianty, které snadno splynou se stěnou. Je třeba dodržovat postup, především u druhů velkých rozměrů, ale stačí více zpozornět, abyste vše zvládli svépomocí. Samolepicí tapety využijete na různé rovné nenasákavé povrchy. Rozhlédněte se kolem a posuďte, zda nějaký kus nábytku nepotřebuje nový kabátek. Díky tapetě budou mít vaše skříně, skříňky, poličky nebo dvířka od kuchyňské linky zcela nové vzory. Můžete si vybírat imitace dřeva, kamenů, pytloviny, barevných kachliček, puntíků, mozaiky či mramoru v mnoha odstínech.

Jednoduchost i pestrost v tapetách

Kdo si nepotrpí na výrazné vzory, určitě ocení i jednobarevné tapety, kterými jednoduše promění třeba bílou stěnu na fialovou. Okna a zasklené prostory oživíte speciálními vitrážovými fóliemi se vzory květin, kostiček, střepů, modrých kapek, barevných vitráží a v transparentním provedení. Absolutní hit do kuchyní, do předsíní i do dětských pokojů? Zaměřte se na fototapety s doslova okouzlujícími vzory. Dětem se zalíbí zvířátka a hrdinové z populárních filmů pohádek. Ženy určitě najdou místo na stěně u kuchyňské linky na překrásné slunečnice, romantickou uličku nebo na stylové kusy dřeva. I vaše dveře snadno oživíte, stačí si vybrat dveřní tapetu, která hravě zapadne do vašeho stylu domova. Během chvilky budete mít doma obraz vodopádu, zelených rostlin, překrásné horské krajiny či princeznu z pohádky.