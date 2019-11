Stírací mapy zútulní prostředí vašeho pokoje

Cestování je oblíbeným koníčkem mnoha lidí, jimž učarovaly krásy světa. Putování napříč zeměmi rozšiřuje obzory a poskytuje přehled o tom, jak se žije jinde než v tuzemsku. Hranice jsou otevřené a možností spousta. Dnes je možné se vydat kdekoliv ve světě, kde je to bezpečné.

Mapa pro snadnou orientaci

Poctivý cestovatel si ze svých méně i více vzdálených výprav pořizuje obrazovou i textovou dokumentaci. K jeho vybavení určitě budou patřit také mapy. Ty jsou ostatně i zajímavým bytovým doplňkem, jimiž lze zkrášlit prostředí svého domova. Mít po ruce mapu na zdi znamená, že se na ni člověk může kdykoliv podívat a ujasnit si, kde která země, jezero, řeka či město leží.

Stírací mapy pro náruživé cestovatele

Pro toho, kdo cestuje opravdu hodně, se jako vhodný dárek k Vánocům jeví stírací mapa. V současné době patří mezi nejoblíbenější typy nástěnných map, které zdobí stěny v interiéru. Princip stírací mapy je velice jednoduchý. Postupným stíráním se na ní objevují krásně barevně vyvedená místa, která již člověk osobně navštívil. Taková mapa pak může být inspirací i hnacím motorem každého cestovatele, aby objevoval krásy světa i tuzemska.

Po světě i v tuzemsku

Cestovatel nemusí navštěvovat jen cizí státy, vždyť i v naší zemi je krásně. Pro takové se jistě oplatí pořídit si stírací mapu Česka. Naše republika nabízí spoustu atraktivních míst, ať už se nacházejí ve městech nebo na horách. Všude zvídavý člověk najde zajímavosti, o nichž ještě neslyšel.

Světoběžníkům, kterým je už Evropa malá, budou více vyhovovat stírací mapy světa, aby si do nich zaznamenali všechny cizokrajné země, které navštívili. Postupně se jim tak může mapa odhalovat v celé své barevné kráse. Kdo by třeba odolal pohledu na Tádž Mahal, jeden ze sedmi novodobých divů světa? A proč si nevyrazit na podzim do Los Angeles nebo na Kubu?