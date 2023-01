Jaké obaly potřebujete při stěhování, aby vše proběhlo jako po másle?

Schyluje se ke stěhování? Nezapomeňte, řádné a včasné plánování je klíčem k úspěšnému přesunu svého bydliště. Pokud plány opomenete, může se stát, že na něco zapomenete nebo se k několika věcem budete muset vracet ještě dodatečně. Holt, stěhování je trochu náročná a stresová činnost, ale plány vám s ní pomůžou. A také obalové materiály, které jsou zapotřebí. Co konkrétně sehnat, aby balení věcí, jejich přemísťování a následné vybalování byly jen otázkou okamžiku?

Kartonové krabice na stěhování

I když existuje celá spousta obalových materiálů, jsou takové, které oceníte mít po ruce při balení rovnou několika věcí. Například tradiční kartonové krabice na stěhování využijete bezesporu. Můžete do nich zabalit nejen oblečení, ale také knihy a další věci, bez kterých se neobejdete v novém příbytku.

Stěhovací firmy jsou toho názoru, že kartonové krabice nic nenahradí. Zejména pokud se jedná o ty profesionální, jež mají nosnost až třicet kilogramů a praktické úchyty, díky kterým není těžké vynést veškeré krabice i do posledního patra panelového domu.

Kartonové hrany

Pokud stěhujete cenný nábytek nebo se jen chcete vyhnout tomu, aby měl váš nábytek poškozené hrany, měli byste mít po ruce také kartonové hrany. Kromě nábytku se jimi opečovávají i domácí spotřebiče, které jsou taktéž náchylné na poškození a které by byť sebemenší ťuknutí mohlo nenávratně poškodit.

Navíc díky kartonovým hranám bude manipulace s daným kusem nábytku nebo spotřebičem velmi jednoduchá a snadná.

Bublinkové fólie

Kromě oblečení, knih a také nábytku či spotřebičů musíme stěhovat také cennosti. Nádobí, bytové dekorace, ale také elektronika a další. To všechno jsou věci, které jsou velmi choulostivé a které by se při pádu mohly poškodit nebo rozbít. Proto je zabalte do bublinkové fólie, jež předejde černým scénářům.