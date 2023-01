Dřevo, plast, nebo kov? Nároky na regály se různí

Dřevěný, nebo kovový regál? Zvažte jeho účel. Každý má jiné představy, jiný rozpočet, jiný prostor. Naštěstí je nabídka tak široká, že si každý může vybrat podle toho, co mu maximálně vyhovuje a nemusel dělat kompromisy.

Povinná výbava

Regál. Bez něj se neobejde téměř žádná domácnost. Je to důmyslný způsob, jak na co nejmenší prostor vtěsnat maximum věcí. Knih, drobností, šperků, kompotů, zásob rýže, nárazově užívaného nádobí, dokumentů, ručníků pro hosty, nářadí, výměníků tepla a spousty dalšího. Každý ať je užívá podle svých potřeb. Problém může nastat při výběru. Regál na boty by měl mít jiné parametry nebo regál na květiny nebo na víno, specifickou kategorii tvoří dřevěné bedýnky.

Na detailech záleží

To první, co musíte při koupi zohlednit, je materiál. Ne každý má totiž dostatečnou nosnost, je téměř bezúdržbový, hodí se do moderního interiéru nebo nabízí širokou škálu barevných odstínů. Každý má svá specifika a je třeba je respektovat.

Kov

Kov je bezesporu nejuniverzálnější materiál a na regály se skvěle hodí. Ale spíš na ty, které hodláte umístit do garáže, do spíže, do sklepa nebo do dílny a technické místnosti. Existují samozřejmě i elegantnější varianty, které zapadnou do industriálně laděného interiéru, ale není to standard. Na druhou stranu mívají velice dobrou nosnost a dá se s nimi různě variovat a upravit šířku nebo výšku podle toho, co vám dovoluje vymezený prostor.

Plast

Plast, pravda, není pro regály typický. Hodí se především jako designový doplněk do bytu nebo jako zajímavý prvek do dětského pokoje, kde není třeba vyšší nosnost a díky široké škále barev celou místnost skvěle rozzáří. Praktické využití je sice o něco nižší než u kovu nebo dřeva, ale určitě pro něj najdete uplatnění.

Dřevo

Dřevo je bezesporu nejvíce nadčasový. A bez problémů ho můžete umístit jak sklepa nebo do zahradního domku, tak rovnou do obývacího pokoje, kde bude všem na očích. Dřevo dobře splyne s okolím a přizpůsobí se. Jeho nosnost je dostatečná, stejně tak stabilita. Jen může po čase jevit známky opotřebení a vyžádat si nadstandardní péči. Nejde ale o nic finančně ani časově náročného.