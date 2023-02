Jak vybrat nejlepší žárovku aneb energetická krize v praxi

Odevšad se na člověka snášejí informace o energetické krizi, jejímž výsledkem je nebývalé zdražení elektřiny i plynu. To zapříčinilo, že lidé šetří, kde můžou. Jednou z možností je volba úsporných žárovek, které dokážou významně elektrickou energii ušetřit. To se pak pozitivně promítne do domácího rozpočtu, jenž je i bez toho v mnoha rodinách velmi napjatý.

LED žárovky vedou

Mezi žárovkami z hlediska úspornosti vedou LED žárovky E14 a E27. Číslo označuje velikost jejich závitu. Oproti klasickým žárovkám s wolframovým vláknem se svítivost LED žárovek uvádí v lumenech. Platí přímá úměra – čím více lumenů, tím jasnějším světlo je. Na obalu žárovky se většinou zákazník dočte údaj o přepočtu lumenů na watty. Jestliže jste zvyklí mít doma ve svítidlech žárovky se 60 watty, tak vybírejte LED žárovky se 700 lumeny.

Teplé, nebo studené světlo?

Klasická žárovka vyzařuje obvykle teplé světlo, které je spíše žluté. U LED žárovek si můžete vybrat mezi teplým a studeným světlem. Při jejich volbě byste měli přihlédnout k účelu, ke kterému budou sloužit. Potřebujete-li navodit příjemnou, intimnější atmosféru, vybírejte teplé světlo. Do koupelny se více hodí studené světlo, které je bílé a které vzbuzuje pocit čistoty. To můžete dát i do chodby či kuchyně.

Detektor kouře

V místech, kde se pracuje s otevřeným ohněm, se oplatí mít detektor CO2. Lze ho tedy mít v kuchyni, máte-li v ní plynový sporák, i v obývacím pokoji, pokud v něm stojí krb nebo krbová kamna. Jedná se o velmi praktické zařízení, které dokáže upozornit na to, pokud by došlo k požáru. Tím vám pomůže chránit váš majetek.

Detektor bývá napájen ze sítě nebo z baterie. Nejčastěji se umisťuje do volného prostoru v blízkosti případného zdroje požáru. Není vhodné ho dát do rohu místnosti ani ke zdroji tepla, jako je například radiátor.