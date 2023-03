Ekologické podlahy do bytu nebo kanceláře jsou vyrobené z anhydritu

Když se budete rozhodovat, jakou podlahu zvolit do svých obytných nebo kancelářských prostor, tak máte možnost volby mezi anhydritovými a cementovými. Stále častěji lidé dávají přednost litým podlahám, protože jsou ekologické a nabízejí řadu výhod. Co získáte tím, když si je vyberete?

Ekologické hledisko u litých podlah

V současné době je na ekologii kladen velký důraz. A promítá se to do všech oblastí lidské činnosti. Tedy i do oblasti stavebnictví. Anhydritové podlahy jsou ekologické. Na jejich výrobu se používají recyklované materiály, přičemž se spotřebuje i mnohem méně vody a energie než u jiných typů podlah. To má pozitivní vliv na životní prostředí.

Kde všude lze anhydritové podlahy instalovat

V obytných prostorách mohou být anhydritové neboli lité podlahy použity v jakékoliv místnosti, a to včetně ložnic, obývacích pokojů, jídelen a koupelen. V komerčních prostorách jsou ideální pro použití v kancelářích, obchodech a průmyslových budovách, tedy všude tam, kde je poměrně velké zatížení.

Tyto podlahy totiž nabízejí vysokou odolnost vůči tlaku – například lité podlahy Anhyfast snesou tlak mezi 20 až 30 MPa. Lze je vhodně kombinovat s podlahovým topením, pro které jsou jak dělané.

Jaké výhody a nevýhody anhydritové podlahy nabízejí

Výhodou anhydritových podlah je snadná instalace pomocí samonivelačních směsí. To znamená, že podlaha bude instalována velmi rychle a efektivně. Anhydritové podlahy také nemusejí být tak silné jako tradiční cementové nebo betonové podlahy, lze je proto použít jako lehčí alternativu pro různé typy stavebních konstrukcí. Určitou nevýhodou může být to, že lité podlahy jsou velmi citlivé na vlhkost. Pokud jsou instalovány v místnostech s vysokou vlhkostí, mohou praskat. Jestliže se anhydritová podlaha použije prostorách s vyšší vlhkostí, jako jsou například koupelny a kuchyně, je třeba zvážit vhodný izolační materiál či hydroizolační vrstvu, aby se minimalizovalo riziko deformace podlahy.