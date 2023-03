Kde prodat auto na náhradní díly?

Máte doma automobil, který není zrovna v nejlepším stavu na ježdění, ale minimálně na náhradní díly by se použít ještě dal? Rádi byste za něj ještě utržili aspoň nějakých pár tisícovek? Možná jeho prodej stále odkládáte, protože nevíte, kam byste se vlastně měli vydat. Pak právě pro vás jsou určeny následující řádky.

Ať už vám jde o co nejrychlejší peníze nebo o to, že se prodejem nechcete zdlouhavě zabývat, vaším spasitelem je společnost ZAHOTOVÉ. Jak název napovídá, vykupuje automobily, ale i užitkové stroje za hotové peníze na ruku. Dostat je můžete třeba i zítra.

Jak dlouho trvá prodat auto?

Prodat auto na náhradní díly se ZAHOTOVÉ zvládnete do 24 hodin. Ozvete se, domluvíte, kam si pro váš vůz zástupci firmy mají přijet, a zítra tam mohou být. Na místě si auto pouze prohlédnou, stanoví konečnou cenu, podepíšete pár papírů a je vyřešeno. Auto si odvezou na vlastní náklady, to už není vaše starost. Samozřejmě dostanete i protokol o ekologické likvidaci vozidla, abyste ho mohli odhlásit z registru vozidel a zrušit povinné ručení. Tak na co ještě čekáte?

Kolik za své auto dostanete?

To je samozřejmě vždy individuální. Cena je ovlivněna typem, stavem auta, a především poptávkou a využitelností náhradních dílů. Předběžnou částku se dozvíte online, stačí vyplnit formulář, kde uvedete pravdivé údaje o stavu vašeho auta. Prodej automobilu na náhradní díly nikdy nebyl snazší.

Vykoupí od vás opravdu cokoliv

Je vaše auto bourané nebo zcela nepojízdné? I takové vozy se vykupují, není problém. Nutností jsou ale všechna čtyři kola, aby bylo možné je odvézt. Společnost vykupuje stavební vozy, veterány, automobily s propadlou STK, firemní, osobní i užitková auta. Vážně si nejste jistí, jestli by to vaše chtěli? Není nic snadnějšího než je přes webové stránky kontaktovat a informovat se.