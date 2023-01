Osázejte zahradu stálezelenými keři. Jaké se budou na zahradě vyjímat?

Vybudovat si ze své zahrady oázu klidu je poněkud těžké. Když však vsadíte na ty pravé stálezelené keře, budete se divit, jak krásnou a příjemnou atmosféru zde vytvoříte. Jen tedy pokud nezapomenete pravidelně zapojovat do práce benzínové sekačky, které se postarají o řádně udržovaný trávník, a také sem tam zapínat křovinořezy, díky kterým budou ony keře drženy v konkrétním tvaru.

Kalina vrásčitolistá do českých zahrad až z daleké Austrálie

Je velká škoda, že se na řadu krásných stálezelených keřů už zapomnělo. Ukázkovým příkladem je kalina vrásčitolistá, která má své kořeny v daleké Austrálii. Je velmi zajímavé, že se těchto keřů nachází na světě kolem 250 druhů, ovšem u nás si své místo našla právě zmiňovaná.

Po objevu v Austrálii se začala pěstovat nejdříve v Číně, teprve poté se dostala také do jiných částí světa (a to i k nám). Pokud bychom ji chtěli spatřit v nějaké zahradě, stačí jít na procházku do Průhonic, kde jsou jí osázené doslova záhony.

Hlohyně šarlatová vydrží po celou zimu

Pokud jste někdy na svou zahradu chtěli nasadit něco, co by vydrželo i dlouhou zimu, možná jste na nic adekvátního nenarazili. Spíše jste se jen dostatečně dobře nedívali, protože působivá hlohyně šarlatová by se vám jistě trefila do vkusu. Patří totiž k málo keřům, které přes zimu neopadávají. A ostatně i to z ní dělá doslova pozoruhodnou dřevinu.

I když by se vám na první pohled mohla jevit spíše strnule a nudně, stálezelená dřevina má řadu pozitivních vlastností. Kupříkladu je tak akorát velká a listy hezky tmavě zelené, lesklé.

Rododendrony jsou už známější

Aby však nás seznam nebyl jen o méně známých keřích, na které se zapomnělo, zmínit musíme i poměrně známý rododendron. V českých zahradách se na něj dnes už zapomíná, ale dříve to byl doslova hit. Dorůst může až do výšky několika metrů, ale záleží to od konkrétního druhu/odrůdy.

I když jsou velmi krásné, zvážit byste je měli v případě, že se vám na zahradě potuluje nějaký domácí mazlíček nebo dítě. Důvod je prostý – rododendrony jsou totiž jedovaté.