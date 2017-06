Doplňte své psaní luxusní obálkou

Doby, kdy jsme si s přáteli dopisovali ručně, už jsou dávno pryč. Dopisy dnes již téměř nikdo nepíše a pera nahradily klávesnice a myši. Stále však jsou příležitosti, kdy je vhodnější něco oznámit a předat v tradiční papírové podobě.

Většinou se jedná o slavnostní situace, jako je pozvánka na svatbu a narozeninovou party. Také různé dárky v podobě poukazů je vhodné dodávat v pěkné obálce. Tradiční poštovní psaní často využívají některé firmy jako jeden ze způsobů direct mailu, jímž propagují svůj nový produkt, řadu výrobků nebo například oznamují důležité změny.

Obálka jako krásný balicí papír

Tištěný i ručně napsaný dopis představuje způsob sdělení, který bereme jako více osobnější a hodnotnější, než je pouhé napsání e-mailu. Aby mělo oznámení slavnostnější a reprezentativnější nádech, mělo by být doručeno v adekvátní obálce. Je to jako s dárkem, který balíme do balicího papíru: také se snažíme, aby byl co nejkrásnější a dotyčný ho s radostí rozbaloval. Dobře zvolená obálka dokáže podtrhnout její obsah. Zvolíme-li však obyčejnou, zbytečně tím snížíme důležitost podávané zprávy.

Originální a zajímavé obálky

Obálka může být vyrobena v různém formátu. Základní velikosti jsou DL (220 × 110 mm), C6 (162 × 114 mm) a C5 (229 × 162 mm). Kromě toho si můžete vybírat ze spousty barev a nevšedních povrchů. Velmi oblíbené jsou metalické i neonové, které se hodí pro slavnostní oznámení a malé dárky. Skvěle vypadají také obálky, které jsou zvenku bílé a mají barevný vnitřek, jenž je patrný ihned při otevření.

Mezi velmi efektní druhy patří obálky, které mají originální uzavírání v podobě motýlku či růže. V takovém krásném obalu nejčastěji čekáme nějakou opravdu příjemnou zprávu nebo milý dárek.

Určitě je z čeho vybírat, tak si i vy dejte záležet, v jakém obalu svou zprávu doručíte.