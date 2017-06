Reklamní předměty v Plzni

Jste-li vlastníkem slibně se rozvíjejícího podniku, není od věci podpořit svůj byznys (v nejlepším případě) pozitivní reklamou. Reklamu se vyplatí nepodceňovat, zejména ty televizní kolikrát rozšířily povědomí o mnoha do té doby neznámých značkách a ačkoliv je reklama jakkoliv stupidní či podbízivá, lidské podvědomí na ni chtě nechtě reaguje a třeba i pastu v drogerii si pak koupíte tu dražší, protože je vám známá logem, i když ta v dolní poličce o deset korun levnější má stejné, ne-li lepší účinky. Lidi chtějí to, o čem se mluví a o čem se jim samy od sebe nabízí informace, tak to prostě je. Známé = dobré, osvědčené, masové. Jenže – ne každý rozjíždějící se podnikatel nashromáždí ihned potřebný objem financí na to, aby mohl svoje podnikání protlačit až do hlavního reklamního kanálu, kde se cena za krátký spot pohybuje v závratných cifrách. Ani billboardy nepatří mezi levný špás. A pak jsou tu reklamní předměty Plzeň. Dnes se zaměříme na to, proč dát této formě komerce přednost.

Jaké reklamní předměty zvolit?

Určitě jste se někdy stali vlastníkem nějakého takového předmětu – nejčastěji jsou to v drtivé většině propisky, ale také kancelářské potřeby typu bloček, notes,… všichni máme doma reklamní předměty a někdy v životě přijde i situace, kdy takový předmět začneme plně využívat. A to je právě to klíčové, nad čím je třeba se zamyslet, když chcete investovat do reklamních předmětů. Vaše logo by se mělo objevovat na pomůckách, které lidé denně používají a mají je stále při ruce. Stálým užíváním takové pomůcky se vaše logo, vaše značka vryje zcela nenásilně do povědomí jejího uživatele. A přeborníkem mezi předměty šířícími reklamu je právě propiska – propisku z nás potřebuje denně snad každý; je to v práci, ve škole, při podpisu v bance, při psaní poznámky do diáře, když nechcete zrovna půjčit své oblíbené pero přátelům (a tehdy se ještě navíc od vás šíří reklama k dalšímu člověku), protože by se vám nemuselo vrátit… situací je mnoho.

Kouzlo rozdávání

Nutno zmínit, že pozitivním účinkem na rozdíl od televizní reklamy je potom fakt, že aktem darování vzbuzujete v obdarovaném člověku/firmě/odběrateli kladný pocit z toho, že byli něčím obohaceni a vaše firma dostává jakési plusové krédo. Ano, lidská povaha je založena přesně na tomto principu – většina z nás miluje slevy a ještě více než to dostávat něco zadarmo čistě pro fakt, že to doopravdy zadarmo je. A zdá se být úplně nepodstatné, jak moc je to tričko s velkým logem přes prsa kýčovité, že je řvavě oranžové a o dvě velikosti větší, než je naše běžná velikost.

Myslete úsporně

Odbočíme-li od psychologického účinku reklamního předmětu, z ekonomického hlediska mu nelze upřít ještě jednu věc – jakmile za něj jednou zaplatíte, máte ve vlastnictví fyzický produkt, se kterým lze dále naložit různým způsobem s poměrně předpokládatelným výsledkem, další distribuce a šíření je ve vaší režii, můžete se postupně učit, jak rozdáváním postupně zvyšovat povědomí o vaší značce a rozšiřovat její popularitu. Televizní reklama je něco jako sázka do loterie. Běží v televizi po omezenou dobu, za kterou zaplatíte horentní sumu, nemáte v ruce nic a pouze s nadějí čekáte, zda se potenciální zákazníci na tu krátkou vizuální udičku chytí a reklama spustí kýžený boom, potom reklama končí a nahradí ji nová a neokoukaná, protože kdo má na to nechat ji běžet celý rok? Pokud vaše reklama nebyla opravdu poutavá, máte smůlu a utratili jste minimálně desítky tisíc za půl minuty zoufalé snahy o poutavost.

Upomínkové produkty s vaším logem nezmizí nikam, jsou tu pořád a jsou lidem na očích nonstop za minimální náklady oproti těm, které dáte za jiné druhy reklam. Jestli ještě stále zvažujete, kam investovat v oblasti reklamy, jasným poselstvím tohoto článku je: “Zvolte reklamní předměty Plzeň a vsaďte na jistotu.” Vaším partnerem bude Tuto Studio.