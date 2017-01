Češi opět objevují nádheru Bulharska

Bulharsko a jeho černomořské pobřeží bývalo kdysi jednou z mála možných destinací, kde se dala trávit letní dovolená. Asi není v Čechách rodina, která by neznala některé z měst a městeček na březích Černého moře, které charakterizují dlouhé písčité pláže, jen jemně slané moře, turistické atrakce a nádherná příroda.

Nově objevená krása bulharských letovisek

Po letech, kdy jsme na bulharské pláže trochu zapomněli, se znovu vracíme do městeček, kde mezitím vyrostly luxusní hotely, aquaparky, zábavní parky a vše, co turisty z celého světa láká strávit dovolenou v Bulharsku. Slunečné počasí, pohostinní Bulhaři a stále ještě nízké ceny, to jsou důvody, proč je dovolená Bulharsko chytrou volbou.

Bulharsko ale není jen moře

V posledních letech se na mnoha místech odkrývají vykopávky a restaurují památky na dobu thráckou, antickou a byzantskou, stejně jako na pětisetleté období turecké nadvlády. Výsledkem jsou unikátní centra některých měst, kde vedle sebe stojí zbytky antického hipodromu, turecká mešita a novorenesanční stavby českých architektů z doby 3. carství (Plovdiv).

Bulharsko je zemí krásných pohoří a unikátních přírodních útvarů. Abyste všechny jeho krásy objevili, museli byste tam žít delší dobu, ochutnávkou ale mohou být poznávací zájezdy do Bulharska, například Velký okruh, kdy kromě několika přímořských letovisek poznáte i tři největší města a přejedete přes dvoje hory. Navštívíte známé kláštery, jediná místa, kde se zachovávala bulharská kultura i řeč v době turecké okupace, a poznáte originální lidovou architekturu bulharských horalů.

Na dovolenou či zájezd výhodně

Láká vás dovolená v Bulharsku? Na srovnávači zájezdů NewTravel.cz najdete přehledně nabídky mnoha cestovních kanceláří. Můžete porovnávat ceny, vybrat si výhodné first minute Bulharsko, vše v pohodlí domova. U vybraného zájezdu si lze pohlídat cenu, jestli ji cestovka ještě nesníží. Také nabídky last minute Bulharsko na srovnávači najdete a už tak levnou dovolenou si pořídíte ještě výhodněji.

Sdílet článek







: Invalid argument supplied for foreach() inon line