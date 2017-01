Rozmluvte se anglicky snadno, rychle a zábavně

Už dávno neplatí, že by učení muselo být nutně mučením. Představte si, že se můžete zdokonalit v angličtině během velmi krátké doby a zároveň při tom zažít spoustu zábavy. A to vše aniž byste opustili ČR. Není to možné? Ale je. Stačí se přihlásit na intenzivní kurz angličtiny od EnglishStay.

Když klasické kurzy nestačí

Pokud jste již v minulosti navštívili některý z řady nabízených kurzů anglického jazyka, možná jste zjistili, že tyto obyčejné hodiny někdy zkrátka nestačí. Nejčastějším problémem je velké množství studentů účastnících se kurzu. Na takových kurzech se ke slovu dostanete za celou hodinu jen párkrát. Lektor navíc nemá tolik času, aby se věnoval každému žákovi dostatečně dlouhou dobu. Kurzy jsou dále koncipovány velmi obecně. Často se tak budete učit něco, co již dávno umíte, nebo něco, co v budoucnu vůbec nevyužijete.

Pobytový kurz angličtiny od EnglishStay je jiný

Výhodou těchto kurzů je, že vás učí rodilý mluvčí. Díky tomu se anglicky naučíte mnohem rychleji, protože veškerá komunikace probíhá výhradně v cizím jazyce. Hodiny probíhají individuálně, lektor má tak příležitost věnovat se pouze vám a vašim nedostatkům. Můžete si vybrat ze dvou kurzů a vždy studovat to, o co máte zájem a co ve svém životě nejvíce uplatníte.

Jazykové kurzy angličtiny jsou navíc výbornou příležitostí k poznávání nových lidí. Během pobytu jsou pořádány nejrůznější společenské aktivity poskytující dostatek možností k seznámení se s ostatními účastníky. Nebojte se žádného nudného vysedávání ve třídě. To vás zde opravdu nečeká.

A co vás tedy čeká?

Účastnili jste se někdy dětského tábora? Pamatujete, jak to tam bylo skvělé a jak se vám nikdy nechtělo domů? A právě takové jsou i tyto kurzy angličtiny s rodilými mluvčími. Je tam jen jeden malý rozdíl. Z tohoto pobytu si budete odvážit více, než jen skvělé zážitky. Budete si totiž odvážet ještě množství nových cenných poznatků a vědomostí. Nebojte se, že se nic nenaučíte. Mottem EnglishStay je: ”Rozmluvíme Vás anglicky”. A věřte, jsou odhodláni tento závazek splnit.

