Nakupujte výhodně s Tipli.cz

Věděli jste, že při nákupech nemusí peníze z vaší peněženky jen mizet, ale mohou se do ní také vracet? Ano, myslíme to vážně a je to opravdu velmi jednoduché. Stačí nakupovat přes cashback portál Tipli.cz, který nabízí nejvyšší odměny za vaše nákupy.



Nákupy přes internet se vyplatí

Nakupování přes internet má hned dvě hlavní výhody. Hravě se vyhnete předvánočnímu a následně i povánočnímu slevovému šílenství a vše potřebné nakoupíte pěkně z pohodlí vašeho domova. Část utracených peněz navíc získáte zpět. A nemusí to být žádná zanedbatelná částka. Odměna za vaše nákupy může činit i více než 8 %.

Jak to funguje?

Jediné, co musíte pro získání odměn za nákupy udělat, je zaregistrovat se na internetových stránkách Tipli.cz. Registrace je velmi snadná a nezabere vám více než pár minut. Pokud byl váš účet úspěšně založen, již vám nic nebrání ve sbírání odměn za každý uskutečněný nákup. Na tomto cashback portálu máte k dispozici více než 250 obchodů nabízejících nejrůznější zboží a služby. Pokud máte obchod vybraný, stačí zmáčknout tlačítko “Přejít do obchodu”, které vás přesměruje na stránky daného prodejce. Zde si nakoupíte tak, jak jste zvyklí. Nemusíte vyplňovat žádné další formuláře. Pro získání odměny stačí, abyste daný obchod navštívili prostřednictvím Tipli.cz. Do 2 – 3 dnů po provedeném nákupu je cashback automaticky připsán na váš účet na Tipli.cz, odkud si ho můžete snadno nechat převést na svůj bankovní účet. Odměny lze získávat nejen za nákupy, ale také za doporučení portálu svým známým.

Nákupy na AliExpress.com a dalších eshopech nyní ještě výhodněji

Jak jsme již zmínili, na cashback portálu Tipli.cz je možné vybírat z více než 250 obchodů. Najdete zde obchody s oblečením, elektronikou, nábytkem, ale také obchody poskytující nejrůznější služby, včetně rozvozu jídla. Odměny můžete získávat za nejrůznější každodenní nákupy. Kromě internetového obchodního domu AliExpress.com zde najdete také oblíbený obchod Mall.cz či velmi vyhledávaného rozvozce pokrmů Dáme jídlo.cz. Při nákupech konečně nemusejí peníze z vašeho účtu jen mizet.

