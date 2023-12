Implantologie vám navrátí úsměv

Kvalita a zdraví zubů jsou bohužel z velké části dány geneticky. Proto se někomu zuby nekazí, i když si je příliš nečistí, a další s nimi má problémy, přestože se o ně pečlivě stará. Moderní přístupy však dokáží zajistit americký úsměv všem.

O zuby je třeba starat se odmala. Máte-li křivé zuby, je vhodné nechat si nasadit rovnátka. Věřte tomu, nebo ne, ale rovné zuby se méně kazí a lépe plní svou funkci. S křivými zuby souvisí i extrakce zubů moudrosti. K trhání osmiček se častokrát přistupuje preventivně, aby nevyrostly a zuby zase nezkřivily. Zubní chirurgie dnes dokáže mnoho. Poradí si i s bezzubou čelistí.

Implantát aneb náhrada chybějících zubů

Dožíváme se čím dál vyššího věku, ale naše zuby na to nejsou připravené. Je docela běžné, že o zuby přijdete už kolem 50. roku věku, tedy zhruba v půlce života. Co s tím? Necháte si vytvořit zubní implantát. Zubní implantolog vám během asi 30minutového zákroku zavede nový zub do čelistní kosti, který se vhojí asi za 6 týdnů až 3 měsíce. Tímto způsobem se dá nahradit jeden chybějící zub, ale jde o vhodnou strategii také pro ošetření bezzubé čelisti.

Implantologie je dnes rozvinutý obor, který umí v podstatě zázraky. Implantolog v podstatě zavede implantát (fixturu) do čelistní kosti a následně na něj nasadí suprakonstrukci (naddásňovou část zubu). Existují různé biokompatibilní materiály, z nichž se implantáty vyrábí, a riziko odmítnutí tělem je opravdu mizivé.

Vydejte se za odborníky

