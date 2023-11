Jaké výhody přináší lyofilizace neboli sušení mrazem?

V současné době se do popředí zájmu dostaly dva termíny, a to dehydrované a lyofilizované, přičemž spousta lidí si je zaměňuje, ačkoliv se nejedná o totéž. Mezi těmito procesy existují významné rozdíly, na které se zaměříme v následujících řádcích.

Věděli jste o tom, že existují i psí dobroty sušené mrazem? Zachovávají si všechny potřebné živiny, a proto se doporučují mnohem více než běžné pamlsky pro psy.

Lyofilizace je úspěšná metoda konzervace potravin

Pro konzervaci potravin je nezbytné odstranit vlhkost, která je v nich obsažena. Pokud se tak nestane, mikroorganismy (například bakterie) se budou dále množit, což povede k rozkladu potravin, růstu plísní a jejich nepoživatelnosti. Pro tento účel se používají dva postupy, a to dehydratace a lyofilizace.

Jaký je rozdíl mezi dehydratací a lyofilizací?

Pokud chcete zakoupit vskutku zdravé pamlsky pro zvířata, potom byste měli vědět, jaký je rozdíl mezi dehydratací a lyofilizací.

Dehydratace se používá po staletí a potraviny se při ní vysušují nebo udí cirkulací horkého a suchého vzduchu. Vlhký vzduch se poté vysuší, aby se z potravin dále odstranila veškerá zbývající voda. Teplota sušení je nastavena tak vysoko, aby se z potravin odstranila voda, ale zároveň aby se neuvařily.

Lyofilizace je poměrně moderní proces, kterým vznikají sušené pamlsky. Potraviny se umístí na velké stojany do vakuové komory, kde se teplota sníží pod bod mrazu, a poté se pomalu zvyšuje. Voda v potravinách se mění z pevného skupenství na plyn, čímž se zachová struktura potravin a jejich důležité živiny. Maso sušené mrazempotom má v sobě zachováno všechno potřebné.

Při dehydrataci se odstraní přibližně 90 až 95 % vlhkosti, kdežto při lyofilizaci zhruba 98 až 99 %. Sušené maso tak má mnohem nižší obsah vlhkosti, a tím pádem je zajištěna jeho delší trvanlivost.

Lyofilizované potraviny lze skladovat dlouho

Pokud zakoupíte barf pamlsky do zásoby, nemusíte se bát, že byste je museli vyhazovat, protože vydrží skutečně dlouhou dobu. Většina dehydratovaných výrobků, jako jsou sušené ovoce a zelenina, má trvanlivost přibližně 15 až 20 let. Mrazem sušené ovoce, zelenina, dobroty pro psy a další mají průměrnou trvanlivost 25 až 30 let.

Lyofilizace zachovává nutriční hodnoty čerstvého výrobku a jeho čerstvou chuť a barvu. Mrazem sušené pamlsky jsou tedy pro psy zdravé.

Jestliže vás zajímá barf strava, podívejte se do e-shopu LyoPro.