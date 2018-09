4 věci, ve kterých majitelé koček dělají chybu! Dopouštíte se jich i vy?

Každá kočka je jiná a má jinou osobnost. I přes to všechno mají stejné nároky na péči a zázemí. Mnoho majitelů se snaží dělat pro své kočky to nejlepší, ale zároveň podléhají častým omylům, které mohou jejich kočce ve výsledku velmi uškodit. Jaké omyly to jsou?

1. Na značce krmiva nezáleží

Je smutné, kolik lidí stále krmí běžnými krmivy ze supermarketů – ve velké většině jsou totiž nezdravá. Obsahují kromě malého procenta masa zejména obiloviny a pro kočku velmi nebezpečnou sůl. Mňoukajícím mazlíčkům to samozřejmě chutná více než syrové maso nebo kvalitní krmiva pro kočky, avšak v důsledku ji čekají velké zdravotní obtíže. Sůl zatěžuje ledviny a vašemu miláčkovi pak hrozí vysoké riziko selhání ledvin. Proto než koupíte jakékoliv krmivo, a to včetně pamlsků pro kočky na přilepšenou, podívejte se pečlivě na složení. Vaše kočka si zaslouží to nejlepší.

2. Kočky milují mléko

Už ve školce nás učili, že kočky milují mléko a měli bychom jim ho často dopřávat. To je však velký omyl. Laktóza a jiné látky obsažené v mléce totiž dělají ve střevech přímo paseku. Kočka je nedokáže strávit a jakékoliv pozření mléka způsobuje průjmy. Pokud však trváte na podávání mléka, investujte raději do speciálního mléka pro kočky.

3. Záchod může být kdekoliv

Umístění záchoda pro kočky je pro každého majitele oříšek. Nikdo s ním nechce přijít do kontaktu častěji, než je nutné, a proto se stává, že záchod umisťují na vzdálená místa. Kočka tak musí projít celým domem či bytem než se dostane na záchod. Vzhledem k tomu, že některé kočky jsou velmi líné, se také může stát, že bude raději moč zadržovat déle, než by se mělo. To však škodí močovému měchýři, kde se mohou dělat kameny. Eventuálně se vyprázdní na jiném, pro vás zcela nepřijatelném místě.

4. Domácí kočka si vystačí sama

Přestože kočka nevyžaduje takovou pozornost jako pes, rozhodně to neznamená, že by si vystačila sama. I ona potřebuje společnost – proto se za vámi tak ráda chodí pomazlit. Většinou zůstává osamocená celý den, než se vrátíte z práce, a i když má k dispozici nejrůznější hračky pro kočky, přece jen to není to, po čem její duše touží. Tak, věnujte jí náležitou pozornost a vyjadřujte ji svou náklonnost tím, že se stanete součástí její zábavy.