Jaké reklamní předměty jsou na léto vhodné?

S příchodem léta často řešíme ve firmách i to, jaké propagační předměty by naše zákazníky potěšily a co v létě využijí. Kromě reklamy by totiž tyto dárky měly být i praktické a mít své využití.

Užitečné a praktické

Každý ze své zkušenosti zná věci, které jen tak doma leží bez užitku a po čase na ně buď zapomeneme, nebo skončí v odpadkovém koši. Přesně tak by ale reklamní předměty dopadnout neměly, pokud nechceme jen tak vyhodit peníze z marketingového rozpočtu. Větší šanci na časté používání mají věci, které jsou praktické a najdou své využití. Při plánování toho, jaké reklamní dárky nakoupíme, je tak dobré přemýšlet i nad tím, co s nimi budu lidé dělat a k čemu jim budou. Před námi je léto, čas výletů a dovolených, a tak máme možnost se zaměřit na dárky, které jsou s cestováním spojené a zákazníci či obchodní partneři je v létě využijí.

Na letní aktivity

Na procházkách, při kempování i celodenním výletu je neocenitelný pomocník termoska. Udrží nápoje chladné a tím si zajistíme osvěžení i v parném létě, nebo si naopak můžeme jako vrcholovou prémii vychutnat šálek skvělé horké kávy. Navíc ji pro horké nápoje využijeme i v zimě. Termoska s potiskem je tak praktická a rozhodně nebude někde jen tak ležet nepoužívaná. Stejně vhodné jsou i různé butylky a termohrnky, případně láhve na vodu nebo jiné pití. Čím rozhodně potěšíte každého muže je kapesní nůž Victorinox, který má mnoho různých funkcí a skvěle se hodí do města i do přírody. Muž bez nože jako by nebyl. S ohledem na nižší rozpočet je pak i mnoho jiných typů dárků, které udělají radost. Dětské a rodinné hry, pláštěnka, reflexní a bezpečnostní předměty a samozřejmě baterky a svítilny, bez kterých v letní noci nic neuvidíte.

Znát své zákazníky a jejich zvyky pomůže vybrat ty nejlepší propagační dárky, které jim udělají radost a najdou své využití. Na letních výletech a dobrodružstvích je tak může provázet i vaše firma.