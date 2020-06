Rybník u Krnova je opět plný kaprů

S příchodem teplejšího počasí se řada českých rybářů vydala na svá oblíbená místa lovit kapry. S sebou si rybáři samozřejmě vzali kvalitní prut, krmné boilies zvané také kapří kuličky a orosenou odměnu. Zatímco někteří se těšili velkým úlovkům, jiní byli poměrně zklamaní. Ne na všech místech se totiž kapři ukázali. Kupodivu mrtvým místem už letos nebyl rybník u Krnova, který ještě vloni zel prázdnotou. Letos se i do tohoto rybníku opět vrátili kapři, kteří jsou konečně zdraví. Vloni se totiž ve zdejším rybníku rozšířil herpes vir a kapři proto byli zlikvidováni.

Vloni herpes vir, letos opět svižní jedinci

Vloni muselo dojít z důvodu zmiňovaného herpes viru k likvidaci kafilerií. Konkrétně se dosáhlo až sedmimilionových škod, s nimiž nikdo nepočítal. Samozřejmě to zasáhlo i samotné rybáře, protože právě zde se každým rokem těšili velkým úlovkům. Smutnit však nemuseli dlouho. Letos se už poměrně brzy kapři vrátili do oblíbeného teritoria. A není to dnes jenom o kaprech. Ve vodách také plave amur nebo tolstolobika bílá. Kromě nich se ve vodách najdou candáti, líni nebo štiky.

Jednotlivé druhy ryb byly vypuštěny do rybníku a jejich stáří je v průměru jeden až dva roky. Letos se vypustilo do rybníku jenom málo ryb z vlastních chovů, aby došlo k maximálnímu snížení rizika šíření loňské nemoci. Konkrétně bylo vypuštěno něco kolem pětadvaceti tisíc kusů ryb, jež pochází z dobře kontrolovaných chovů.

Někteří vodní jedinci však zamířili do rybníků v okolí.

Předejde se herpes viru?

Nejen rybáři, ale také státní podniky doufají, že tímto razantním krokem dojde k prevenci herpes virové infekce. Infekce napadající kapry má za následek jejich nekompromisní utracení čili obrovské škody.

Rybáři se však musí smířit s tím, že neuloví žádné zdejší trofejní kusy, které skončily, jelikož byly potencionálními přenašeči viru.