Výhody nového modelu Renault

Hledáte malé auto do rodiny, které ale bude dostatečně velké, aby pojmulo vše potřebné a převezlo vás i posádku rychle a bezpečně z bodu A do bodu B? Pak sáhněte po Renaultu Clio, který toto všechno splňuje, a navíc má ještě líbivý, výrazný a sofistikovaný design.

Silné stránky Renaulta Clio

Renault Clio koupíte jako hatchback nebo jako kombík, který je o pár centimetrů delší a nazývá se Grandtour. Obě varianty nabízejí řidiči potěšení z jízdy díky skvělému a pohodlnému interiéru, který si můžete prohlédnout na www.rzp.cz. Jedná se o prostorný vůz do města s ergonomickými sedadly, která nabízejí dokonalou podporu pro tělo. Designéři si pohráli i s čalouněním, které je barevně sladěné s kabinou. Objem zavazadlového prostoru je opravdu dostatečný se svými 300 litry, do nichž pohodlně složíte celý nákup ze supermarketu. Pokud vám to přesto nebude stačit, zkuste sklopit zadní sedadla. Takto totiž můžete převážet dlouhé a objemné předměty. Navíc každý cestující má ještě vlastní úložný prostor.

Inteligentní technologie pro dokonalý požitek z jízdy

S Renaultem Clio se vám bude dobře parkovat, jeho systém automatického parkování Easy Park Asist vám napoví, jak bez starostí jakkoliv zaparkovat. K odemykání a startování vozu vám poslouží Hands-free karta Renault. Dešťový a světelný senzor automaticky rozsvítí potkávací světla při snížení úrovně okolního osvětlení. V okamžiku, kdy automobil zamknete pomocí karty, vnější zpětná zrcátka se sama sklopí. Takových vychytávek má Renault Clio samozřejmě více – pro hračičky je přichystaný palubní multimediální systém od navigace, přes online aplikace až po prémiový hudební systém.

Bezpečnost především

Renault Clio sází na bezpečnost, ostatně tu dokazuje sbíráním hvězdiček v crash testech. Systém elektronické kontroly stability umí přibržďovat kola tak, abyste neztratili kontrolu nad svým vozem. Asistent pro rozjezd do kopce vám pomůže ve strmém kopci a systém nouzového brzdění zkrátí brzdnou dráhu. Všechny tyto technologie jsou navrženy pro lepší požitek z jízdy.

Detailní popis vozů a možnosti výbavy najdete na https://www.rpz.cz/