Vybíráte kabel k mikrofonu? Poradíme vám, na co si dát pozor

Současný trh je poměrně rozmanitý, a to i v natolik specifické oblasti, jako jsou mikrofony a jejich kabely. Pokud nemáte žádné zkušenosti v této oblasti, neznáte výhody a nevýhody jednotlivých variant, potom jste na správném místě. V následujících řádcích vám prozradíme všechno potřebné o tom, co by hudebník měl vědět o tomto vybavení.

Levné vs. drahé mikrofonní kabely: Jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Jsou všechny mikrofonní kabely stejné? Opravdu jsou některé lepší než jiné? Zeptejte se jakéhokoli profesionálního zvukaře a pravděpodobně nedostanete jednoznačnou odpověď. Zatímco někdo tvrdí, že kabel je kabel, takže na něm vlastně ani nezáleží, jiný vás přesvědčí o tom, že rozdíly v kvalitě určitě jsou.

Mikrofonní kabely (jako je XLR kabel) jsou tématem, o kterém hudebníci na všech úrovních vědí překvapivě málo. Je tedy nezbytné ukázat vám skutečné rozdíly.

Anatomie mikrofonních kabelů: 5 součástí

Typická konstrukce kabelu XLR má 5 důležitých částí.

Jádrem jsou dva měděné vodiče (+/-), z nichž každý je obalený vlastní izolací.

Zmíněné dva vodiče jsou stočeny dohromady a poté pokryty výplní, která vyhlazuje deformace a zachovává kulatost kabelu.

Následuje stínění (obvykle měděné), jež chrání vodiče před různými zdroji rušení.

Nakonec je mikrofonní kabel pokryt gumovým vnějším pláštěm, který jej chrání před poškozením při manipulaci.

Proč se u špičkových mikrofonních kabelů používá vyšší počet vláken? Dva měděné vodiče v jádru kabelu jsou ve skutečnosti tvořeny mnoha jemnými vlákny, nikoli pouze jedním drátem. Děje se tak proto, že více vláken zvyšuje pružnost i odolnost vodiče. Čím vyšší je počet vláken, tím lepší je výkon. Jak se dalo očekávat, prodražuje to i výrobní proces, za což v konečném důsledku zaplatíte.

Proč se u drahých kabelů používá silnější kroucená vlákna? Když se podíváte na zkroucení měděných vodičů, všimnete si, že drahé kabely mají těsnější zkroucení než levné.