Hliník jako ideální materiál pro výrobu nejrůznějších profilů

Pro konstrukci vrat, zábradlí, bran, plotů i fotovoltaických elektráren se v současné době nejčastěji používá jako materiál hliník. Disponuje výbornými vlastnostmi – je lehký, odolný vůči povětrnostním vlivům, má dlouholetou životnost a je prakticky bezúdržbový. Pokud si necháte do svého rodinného domu vyrobit bránu a plot z hliníkových profilů, máte na dlouhý čas po starosti.

Hliník a jeho využití

Ve stavebnictví, strojírenství i chemickém průmyslu se využívá hliníkový profil, který se vyrábí lisováním z hliníku a jeho slitin přes matrici. Nejčastěji jsou to jekly, trubky, ploché tyče a profily ve tvaru písmen L, U, T a H. Společnost Profimet nabízí výrobu i nestandardních profilů dle individuálních požadavků, když zákazník dodá vlastní výkresovou dokumentaci. Většina profilů je ihned k dispozici k odebrání, u některých variant je nutné je objednat s dodací lhůtou, jež se pohybuje okolo 4 až 5 týdnů.

Měděné trubky

Kromě hliníku je dalším populárním materiálem nejen ve stavebnictví měď. Má výbornou elektrickou i tepelnou vodivost a odolnost vůči korozi. Ne nadarmo se z ní vyrábějí i střechy budov, jež disponují životností delší než 700 let. Měděné trubky nacházejí uplatnění zejména v řadě průmyslových odvětví, domácnostech i v zemědělství.

Široký sortiment produktů z hliníku

Hliníkové profily a trubky společnost Profimet vyrábí i pro osazení fotovoltaických článků a solárních panelů, kde se vyžaduje lehké a odolná konstrukce. Kromě nich najdete v sortimentu firmy také hliníkové plechy, desky, tyče, dráty, svitky a pásy i hliníkové fólie a rondely. Nabídka produktů je opravdu široká, takže by žádný zákazník neměl mít problém si mezi nimi vybrat přesně to, co hledá. Vždy je možné přizpůsobit požadavek dle individuálních potřeb.