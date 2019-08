3 letní hříchy, kterými škodíme naší pleti

Každá žena bez ohledu na věk touží po krásné a zdravé pleti. Mnohdy se však v péči o ni dopouštíme celé řady chyb, kterými jí ubližujeme. Hlavně v létě máme tendenci ve starostlivosti o ni polevovat. Čím jí nejčastěji škodíme?

Nedostatečná ochrana

Většina žen se už konečně naučila pravidelně pečovat o svou pleť. Starají se o ni v pohodlí domova, jednou měsíčně vyráží do kosmetického salonu, kde se nechají hýčkat odborníky. Za to je nezbývá než pochválit. Daleko „lajdáčtější“ přístup však zaujímají, pokud jde o používání opalovacích krémů. Přitom právě ony chrání pleť před škodlivým zářením, které může způsobit nejen spáleniny, ale i předčasné stárnutí v důsledku ubývání kolagenových vláken, nevzhledné pigmentové skvrny nebo v tom nejhorším případě dokonce rakovinu kůže.

Nedůkladné odlíčení

Léto je plné nejrůznějších akcí, dovolených, oslav. Mnoho z nás proto „najede“ na volnější režim a trošku poleví nebo dokonce zcela ustoupí ze svých zásad. Třeba ohledně důkladného večerního odlíčení. Pleť ale potřebuje vyčistit, aby mohla volně dýchat. I když make-up v letních dnech nenosíte, nezapomínejte, že se na obličeji usazují nečistoty a prach za celý den. Přičteme-li k tomu horké počasí a vysoké teploty, asi nikoho nepřekvapí, že dochází k vytváření ideálních podmínek pro vznik pupínků, akné a dalších nedokonalostí. Jen omytí pokožky vodou ale nestačí, vsaďte na speciální mycí emulze, k dočištění pak použijte tonikum nebo pleťovou vodu.

Nedáváme jí napít

Slunečné dny dávají naší pleti pořádně zabrat. Paprsky ji vysušují a dávají tak vzniknout drobným, nebo dokonce výraznějším vráskám na čele, kolem očí, úst. Nenechte to proto dojít tak daleko a zavodňujte. K nedílné – nejen letní – kosmetické výbavě by měly patřit hydratační krémy, které si se suchou pokožkou hravě poradí. Zavlažovat ji nezapomeňte také zevnitř. Pleť, která trpí nedostatkem vody, stárne mnohem rychleji, ztrácí pružnost a lesk. Bedlivě si proto hlídejte pitný režim, a to nejen v létě, ale po celý rok. Uvidíte, jak vaše pokožka prokoukne!