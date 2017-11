Moderní autoškola čeká na odvážné studenty

Dovršení osmnáctého roku života je mezníkem, kdy sladká dětská léta končí a vstupuje se do života dospělých. Pokud tedy hledáte skvělý dárek, jímž potěšíte a zároveň tak trochu nasměrujete čerstvého dospěláka, udělejte mu radost a zaplaťte teorii i praktickou zkoušku v autoškole. Získat řidičské oprávnění může být díky individuálnímu a přátelskému přístupu snadná zkouška dospělosti. Stačí si vybrat správného partnera s atraktivním ceníkem služeb!

Autoškola Kladno pro vás udělá maximum

Ve středních Čechách najdete autoškolu s tradicí a velmi pozitivními recenzemi, o čemž svědčí spokojenost zákazníků. Svým žákům umožňuje Autoškola Kladno využívat tři druhy vozů.. Nejistými začátky vás proveze malý vůz Škoda Fabia, přesedlat můžete i do osobního automobilu střední třídy Škoda Rapid a minimálně za vyzkoušení stojí též Nissan Qashqai. Právě zmiňované SUV vám zaručí dokonalý přehled o dopravní situaci, a to díky výše položenému sedadlu. Kromě vozidla si smíte sami zvolit i sympatického učitele. Tým třech profesionálů přizpůsobí praktický trénink vašim možnostem i preferencím. A protože každý nějak začínal, nemusíte mít strach a pochybnosti za volantem. Autoškola Hardyn se postará o to, aby se každý ujetý kilometr promítl do pevného úchopu volantu i jistoty při řazení a sledování dopravního značení. Jízdu po českých silnicích i předpisy budete mít během několika hodin v malíčku!

Sezónní akce a slevy pro studenty

Skvělé ceny vám doslova učarují. Po celý rok si pro vás autoškola připravuje atraktivní, cenově výhodné nabídky studentské slevy. Kromě toho smíte během celého výcviku používat učebnice a studijní materiály zdarma. Úspěšné zakončení studia si pojistíte s eTesty od Ministerstva dopravy, které jsou k procvičení zdarma a připraví vás na chytáky i složitější situace na vozovce. Nepodceňujte přípravu a vsaďte na opravdové odborníky s letitou praxí a zkušenostmi, s nimiž bude každá jízda automobilem bezpečná a plně komfortní pro celou posádku.