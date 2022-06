Co by nemělo chybět v šatníku moderního muže

Nejeden muž se zamýšlí nad tím, jak by měl vypadat jeho šatník. Obvykle si vybírá oblečení podle toho, co se mu líbí, i podle příležitostí, ke kterému si ho obléká. Jinak je třeba se odívat do zaměstnání v kanceláři a jinak na společenskou akci, jakou je například návštěva divadla nebo koncertu rockové hudby.

Co je základem pánského šatníku

Úplným základem oblečení pro muže jsou košile. Nikdo neudělá chybu, když si pořídí košile v bílé barvě. Ta se hodí k džínám i do obleku. V košili je každý muž upravený. V současné době jsou moderní košile v slim střihu, jež kopírují tělo. Další barvou může být černá, růžová, modrá, vzor jemná kostička.

Nezapomeňte na trička

Oblíbenější než košile jsou ale pravděpodobně pánská trička. Jsou pohodlná, je možné je nosit jako ležérní oblečení do kanceláře, hodí se pro volný čas. Mohou být jednobarevná i v různě barevných kombinacích. Nosí se trička s potisky. Záleží na každém muži, jakému dá přednost. Z materiálů je ideální kombinace polyesteru s elastanem. Tričko se dobře přizpůsobí tělu, polyester jako funkční materiál odvádí pot od těla. Populární jsou také trička ze 100% bavlny, kterým dá přednost ten, kdo trpí nějakou formou atopického ekzému. Běžným doplňkem trička jsou pánské šortky, které se nosí obvykle během sportování nebo ve chvílích odpočinku.

Pánské mikiny

Kromě svetrů by v šatníku muže neměly chybět pánské mikiny. Mohou být rozepínací i přes hlavu, s kapucí nebo se stojáčkem na zip. Mikiny se vyrábějí v různých barvách. Vsadit je možné na oblíbenou černou, se kterou není možné nic pokazit. Stejně to platí pro bílou mikinu. Pro volný čas je možné volit mikinu s potiskem, do zaměstnání se bude více hodit mikina bez vzoru. Mikiny jsou praktickým oděvem na cestování, jednodenní výlety i vícedenní treky v přírodě.