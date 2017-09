Nesplachujme pitnou vodu

Splachování. Každodenní činnost zcela samozřejmá. Má jen jeden háček. A tím je pitná voda. Ano, na splachování používáme pitnou vodu. Možná si to ani neuvědomujeme, ale právě splachování toalety představuje velkou část vody, kterou spotřebujeme a za kterou samozřejmě platíme. Průměrná spotřeba vody v domácnosti se čtyřmi členy je přibližně 200 000 litrů vody. Když si představíme, že starší splachovače spotřebovaly na jedno použití až 20 litrů vody, tak je samozřejmé, že muselo dojít ke změnám a úsporám i v tomto směru. Vždyť se zde jedná i o splachování peněz.

Úspornější splachování

Moderní splachovače už dnes obvykle spotřebují o více než polovinu vody méně než ty starší. A nezůstalo jen při objemu splachovací nádržky. Vždyť ne vždy potřebujeme celý objem nádrže. Převážná většina už má k dispozici dvoupolohové tlačítka. Takto můžeme v úsporném režimu použít v průměru jen 4 litry vody, v plném režimu do 9 litrů vody. Technologicky se splachovače neustále vyvíjejí, aby byly co nejtišší a s co nejmenší spotřebou pitné vody, případně použít spořič vody do WC. Je možné řešit věci přesto jinak?

Pitnou nebo použitou?

Jak jsme si již výše napsali, pitná voda se používá i pro užitkové účely. Proč tedy nevyužít na splachování už použitou vodu? Ne, nemusíme sbírat do věder použitou vodu, a tou pak splachovat. I když princip je velmi podobný. V rámci hygieny po použití toalety bychom si měli umýt ruce. Takže první krok je spláchnutí, při kterém spotřebujeme určitý objem vody. Druhým krokem je umytí rukou, kde protečou přes prsty další litry vody. Nebylo by efektivnější použít jednu vodu na oba účely? Například umýt si ruce, a znečištěnou vodu, kterou použijeme na mytí, využijeme ještě jednou, a to na spláchnutí. Je to jednoduché, můžeme využít wc splachovač a umyvadlo v jednom.

Dvakrát použitá

Princip takového řešení vychází z hygienických postupů. Při běžném spláchnutí voda přitéká přímo do splachovače. Pokud se použije umyvadlo na wc splachovač, tak voda po spláchnutí protéká přes vodovodní baterii, aby bylo možné v umyvadle si umýt ruce. Voda pak neodtéká přes umyvadlo do kanalizace, ale do nádržky splachovače. To znamená, že nejen ušetříme množství vody na mytí rukou, ale zároveň tutéž, již použitou vodu, použijeme ještě jednou. A je tu i druhé hledisko šetření, a to prostoru. Pokud máme umyvadlo a splachovací nádržku v jednom, nemusíme řešit rozvody vody a kanalizace samostatně pro umyvadlo. Toto je řešení hlavně pro menší prostory, když chceme mít v jedné místnosti toaletu i umyvadlo, aby nebylo nutné přecházet do koupelny. Řešení, které osloví ty, kteří chtějí ušetřit pitnou vodu, prostor i peníze.