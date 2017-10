Vyrazte do práce na kole

Jízda na kole patří k nejzdravějším aktivitám a v Česku také k těm nejoblíbenějším. Ostatně hustá síť cyklostezek, jimiž je naše země doslova protkaná, je toho jasným důkazem. Většina z nás však kolo využívá spíše ke sportu a k vylepšení své fyzické kondice. Což je škoda, protože představuje ideální dopravní prostředek po městě – vyrazit na něm můžete třeba do práce, na kávu nebo na menší nákup.

Jinde standard, u nás výjimka

Zatímco v ostatních evropských zemích, především v Dánsku, Holandsku či Belgii, se jedná o zcela běžnou praxi a jízda na kole po městě je tady považována za zcela přirozený způsob přepravy, u nás tomu tak bohužel není. A to přesto, že přináší spoustu výhod. Nejen, že zlepšuje zdraví a kondici, ale zároveň je šetrná k životnímu prostředí i k vaší peněžence. Nemusíte utrácet za benzin, ani za jízdenky městské hromadné dopravy, nemusíte spoléhat na jízdní řády, netýkají se vás žádné dopravní kolony.

Nepodceňte výbavu

Znát musíte dopravní předpisy, stává se z vás totiž plnohodnotný účastník silničního provozu. Pečlivě si pohlídejte také povinnou výbavu kola. Chybět nesmí dvě na sobě nezávislé brzdy, přední bílá a zadní oranžová odrazka, oranžové odrazky na šlapátkách a na paprscích předního nebo zadního kola. „Vyšperkovat“ váš stroj můžete také nejrůznějšími doplňky, díky nimž se budete cítit nejen bezpečněji, ale také komfortněji. Hodit se vám bude zvonek, blatníky i košík nebo nosič na přepravu vašich věcí. Nezapomeňte investovat také do kvalitního zámku. Jízdní kolo totiž budete muset někde zaparkovat, tak, ať ho tam objevíte i poté, co v práci skončíte.

Pro bezpečnost i pohodlí

Nezbytností by měla být cyklistická helma, a to i přesto, že podle zákona je povinná jen do osmnácti let. Avšak i plnoletým jezdcům může bez nadsázky zachránit život. Důležité je také funkční oblečení, které bude dostatečně prodyšné a bude dobře odvádět pot. Patřičné pohodlí vám poskytne cyklistický dres, který vás ochrání před zimou i horkem, obepne vaše tělo a ušetří vaše sedací partie. Do cyklistického batohu s sebou přibalte věci na převlečení a deodorant – vaši kancelářští kolegové to jistě ocení.