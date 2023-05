Jak na výběr správné kuchyňské váhy?

Pyšníte se tím, že umíte vařit tak, že množství odhadnete od oka? Netvrdíme, že jídlo nemůže být chutné, ovšem pokud máte tradiční recepty, tak jejich přesné chuti dosáhnete přesně stanovenou mírou. A k tomu slouží různé odměrky, a především kuchyňské váhy.

K čemu slouží kuchyňská váha?

Kuchyňská váha se zdá zbytečná, pokud máte ty správné chuťové buňky a odhadnete, co vám v restauraci šéfkuchař přimíchal do omáčky. Jestli rádi experimentujete, tak vám nevadí vaření „by oko“, jak se říká. Jenže pak tu máme recepty, u kterých míry musíte dodržovat. Stačí, abyste dali o 10 gramů méně mouky, a těsto bude řídké. Když neodhadnete poměr přísad do vaječného koňaku, může být ve výsledku příliš hořký, nebo bude chutnat jako obyčejný vanilkový krém. Přesné míry neodhadnete ani s měřením pomocí kuchyňských předmětů (zarovnaná čajová lžička má asi 4 gramy mouky, 6 gramů krupicového cukru, 3 gramy cukru moučkového atd.). Pro měření množství v tradičních receptech musíte využít přesnost kuchyňské váhy. Ale proč ne? Vždyť jde o skladného pomocníka, který moc nestojí.

Digitální kuchyňská váha pracuje sama

Váhy do kuchyně jsou různé. Jestli potřebujete nástroj na malé množství, nabízí se váhy ve formě lžičky. Ty jsou skvělé pro měření malých množství, zde můžete opravdu pracovat ne s každým gramem, ale desetinou gramu. Také je velmi praktická digitální kuchyňská váha, která opravdu přesně odměří dané množství. Což je i ideální, pokud chcete zhubnout, záleží vám na zdravé stravě. Existují i mechanické váhy a dovažovací váhy. Co můžeme doporučit? Přístroje značky Tescoma. Nabízí totiž velké množství vah, co se týká druhů, designů, vybírat lze i dle toho, jak se předmět ovládá. Rozhodně nezatracujte váhy, které mohou být skvělým, a přitom velmi skladným pomocníkem.