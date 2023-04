Letní vychytávky pro váš iPhone a notebook

Apple je značka, která vládne trhu s mobilními telefony a notebooky. Ten, kdo produkt této značky jednou vlastní, už na ní nedá dopustit. Pokud patříte mezi čerstvé majitele iPhone nebo MacBook, určitě budete potřebovat další cool doplňky, které se budou perfektně hodit na léto. Pořiďte si je s předstihem, ať vás nic nezaskočí? Co vám rozhodně nesmí chybět?

Pouzdra a obaly ochrání váš mobil i na pláži

iPhone není levná záležitost, a proto je dobré si ho náležitě chránit. Rozhodně se vám bude hodit ochranný kryt. Pokud jste sportovci nebo rádi jezdíte k moři, určitě oceníte také sportovní pouzdro na ruku nebo plážové voděodolné pouzdro s poutkem.

Devia Waterproof Bag je univerzální pouzdro, které ochrání váš mobil před vniknutím vody. Jedná se o pouzdro vodotěsné do hloubky 20 metrů. Je vhodné na telefony různých velikostí a svůj mobil přes něj můžete ovládat. Díky průhlednému PVC materiálu je možné přes pouzdro pořizovat kvalitní fotografie. Navíc je kryt obdařen protiskluzovou vrstvou, takže vám mobil nevyklouzne z mokrých rukou. Budete se tak cítit komfortně na pláži i u bazénu.

Práci i zábavu na cestách zpříjemní profesionální batoh

Na cestách využijete kvalitní propracovaný městský batoh na notebook. Speciálně se potom nabízí i batohy na MacBook.

Jak by měl ideální batoh na notebook vypadat? Měl by být dostatečně prostorný, aby se tam vešlo všechno, co budete potřebovat. Důležité je dostatečné množství přihrádek a kapes.

Mezi nejoblíbenější patří batoh Tigernu, který má zadní velkou kapsu na notebook oddělenou. Poskytuje dostatek přihrádek pro myš, nabíječku, sluchátka i tablet. Ačkoliv se do něj vejde tolik věcí, nepůsobí nijak monstrózně. Vyznačuje se voděodolným povrchem a vypolstrovanou částí na zádech.

Ať už vaše léto bude patřit pracovním povinnostem nebo zábavě, mějte svůj notebook a iPhone stále při sobě.