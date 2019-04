4 tipy, jak poznat dobrou kavárnu

S kavárnami se v Česku doslova roztrhl pytel. Setkat se s nimi můžeme na každém rohu, ne všechny však stojí za návštěvu. Jak rozeznat tu dobrou od té špatné?

Rozhlížejte se

Po příchodu do kavárny se pořádně rozhlédněte, už první dojem totiž hodně napoví. Samotná čistota místa hraje klíčovou roli, protože vypovídá o péči, kterou majitelé a zaměstnanci kavárně věnují. Svou pozornost zaměřte především na kávovar. Pokud vidíte, že tryska na šlehání mléka je zašpiněná, vytváří se mastný film a přes přístroj je přehozená utěrka, pak se rovnou otočte a raději zamiřte jinam. Prozradí totiž nepořádného baristu, který vám dobrý nápoj rozhodně nevykouzlí. Nejen, že si tedy odtud neodnesete žádný estetický zážitek, ale ani ten gurmánský nebude stát za nic.

Čtěte

O kvalitě hodně napoví také nápojový lístek. Nachází-li se v něm zkomolené názvy typu expreso, kapuccino či podobné lahůdky, jen to svědčí o tom, že žádní znalci kávy tady asi nepracují. Dobré kavárny si pohlídají styl i přehlednost lístku, protože si uvědomují, že je jejich vizitkou. V nabídce by neměly chybět ani neobvyklé druhy kávy, jako je flat white, espresso macchiato, samozřejmostí by měla být také bezkofeinová káva.

Pozorujte

Baristu by měla jeho práce opravdu bavit a měl by se věnovat jen přípravě vaší kávy. Jestli pozoruje, co kde lítá anebo si hraje s mobilem, může se snadno stát, že propásne ten správný okamžik a výsledný nápoj pokazí. Dobrá káva si zaslouží pozornost, jedině tak pohladí nejen na jazyku, ale i na duši. Všimněte si také, jestli při chystání barista správně drží šálek za ouško. Hotová káva by neměla stát na pultu dlouho, protože klesá její kvalita – ztrácí vůni i chuť.

Testujte

Jestli je káva správně připravená, poznáte nejsnadněji na espressu a jeho pěně. Ta by měla být hladká, hustá a s oříškovou barvou. Příliš světlá a řídká, pod kterou prosvítá tekutina, signalizuje vodové espresso, příliš tmavá zase přepálenou kávu. Jestli je výsledný nápoj dokonalý, si můžete snadno otestovat. Stačí, když lžičkou trošku odhrnete pěnu – pokud se vrátí zpět, můžete se těšit na perfektní chuťový zážitek. A ten jde přeci především!