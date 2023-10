Mít zajištěnou bezpečnost práce a také požární ochranu jsou dvě z povinností každého zaměstnavatele. Extéria reference naštěstí hovoří o tom, že nemusíte být při plnění svých povinností právě na toto sami. Je možné povolat do akce odborníky, kteří za vás situaci vyřeší a poradí vám třeba i s tím, jak správně používat požární dveře, které by se správně měly nacházet prakticky na každém pracovišti. Mají totiž jasně stanovený úkol – zamezují ohrožení lidských životů i majetku před požárem a kouřem.

Česká legislativa hovoří jasně

Co se týče požární ochrany a také bezpečnosti práce, má na to česká legislativa jasně a striktně daný názor. I když je pravdou, že zákon rozděluje dveře na takzvané kouřotěsné požární a také požární. V obou případech musí být řádně označeny, a to v nejlepším případě viditelnými, trvale čitelnými a nesmazatelnými značeními.

I když se požární dveře nepoužívají denně, to neznamená, že je máme ignorovat. Naopak. Nesmí docházet k jejich zanedbání.

Pravidelné kontroly a pozor na chyby v provozu

Obecně platí, že požární dveře pravidelně kontrolujte. To je ostatně vaší povinností, praví tak opět zákon, který říká, že požární dveře musíte kontrolovat minimálně jednou za rok. Pokud tedy nestanovuje jinak výrobce, u kterého se přesně o tomto informujte.

Někdy bývá totiž lhůta delší, jindy kratší. Zákon je pouze orientační a orientujeme se dle něj v případě, kdy nemáme konkrétní informaci od výrobce.

Kromě kontroly však pamatujte také na další věc, a sice vyhněte se nejčastějším chybám v provozu. Když už dojde na jejich používání, případně když vypukne požár, zpracujte kompletní dokumentaci a pravidelně ji také aktualizujte. Chráníte tím ostatně i své peníze, protože vám z důvodu zanedbané dokumentace nepřijde pokuta od státní správy.