Zdravotnické oblečení od Fomipro vnáší do ordinací barvy

Lékařské prostředí by mělo být sterilní, to určitě ano. Už dávno ale neplatí, že by lékaři a zdravotníci museli nosit čistě bílé, případně ošklivě zelené nebo modré oblečení. Volné kalhoty a tuniky se dají sehnat i v pestřejších barvách. V Česku třeba v e-shopu firmy Fomipro.

Tam, kde zdravotnické oblečení zařizuje přímo zaměstnavatel, nezbývá než se podřídit, nebo aspoň vyjádřit svůj nesouhlas. Zaměstnavatelé oblečení častokrát objednávají už dlouhé roky z jednoho místa a jsou líní hledat alternativy, případně ani neví, že se dá sehnat třeba i zdravotnická halena s potiskem. Ukažte jim něco takového, třeba budou nadšení. A pokud si pracovní oblečení ve zdravotnictví sháníte sami, nezbývá nic jiného než nakoupit tam, kde vám dají zajímavé možnosti.

Zdravotnická halena v pestrých barvách

Chcete v nemocnici zazářit? Vyberte si pracovní oděv ve žluté barvě. Máte rádi pastelové barvy? Zvolte oranžovou. Pracujete v dětské ordinaci? Děti ocení oblečení s potiskem soviček nebo ptáčků. Vzory i barvy jsou pestré, tak vneste do ordinací trochu radosti!

Fomipro prodává pouze kvalitní zdravotnické oblečení, které je hezké a zároveň neztrácí na funkčnosti. Haleny jsou vyrobeny z komfortních materiálů a mají pohodlný střih. Jsou odolné vůči potu a těžké každodenní zátěži. Navíc se prodávají v opravdu všech velikostech pro všechny věkové skupiny.

Barevná může být i zdravotnická pracovní obuv

Barevná halena se dá zkombinovat jednoduše s bílými zdravotnickými kalhotami. Barevné ale mohou být i boty. Pracovníci ve zdravotnictví jsou celý den na nohách, mít pohodlnou obuv je pro ně extrémně důležité. Nepodceňte to, kvalitní zdravotnická pracovní obuv vás může ušetřit od bolestí nohou, ale i zad a dalších problémů s pohybovým aparátem. Investujte do svého zdraví!