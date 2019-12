Zajímavý dárek pod stromeček: robotický vysavač, jež luxuje za vás

Komu by se nelíbilo se v klidu doma posadit na sedačku v obývacím pokoji a nechat za sebe pracovat robotické pomocníky. Naštěstí doba pokročila natolik, že některé si už můžete do svého obydlí pořídit. Robotický vysavač je jedním z nich. Ušetří spoustu času i práce v domácnosti, které je pak možné využít na něco jiného. Jaké jsou jeho výhody?

Praktický vysavač do domácnosti

Prach je nepříjemnou součástí každého domova. Usazuje se na nábytku i podlaze a je třeba se ho pravidelně zbavovat. Málokdo má však luxování opravdu v oblibě. Je to činnost, kterou je nutné vykonávat pravidelně, aby byl byt čistý bez prachu. Robotický vysavač dovede tuto práci dělat za vás. Stačí mu dát prostřednictvím aplikace Mi home pokyn, a pustí se do vysávání.

Protože je vybavený třinácti senzory, může se v prostoru velmi dobře orientovat. Pozná, kdy je u zdi nebo u nábytku. Přitom posílá o své činnosti pravidelně zprávy do mobilního telefonu, takže ten, kdo ho využívá, má okamžitý přehled o tom, co právě robotický vysavač s50 xiaomi roborock sweep one dělá. Hračičky si prostě přijdou na své.

Pomocník i na tvrdé podlahy

Kompaktní rozměry robotického vysavače z něho dělají pomocníka, kterého si brzy každý oblíbí. Během své činnosti nijak neruší. Je schopný také zbavit prachu tvrdé podlahy, které vyžadují jiný přístup než koberce. Prach z nich je třeba setřít. Robotický vysavač s55 xiaomi roborock sweep one stačí vybavit mopovací částí a zvládne uklidit i dlaždice, lino nebo plovoucí podlahu.

Vhodný i pro alergiky a astmatiky

HEPA filtr je omyvatelný, což jistě uvítají hlavně ty osoby, jež trpí alergiemi nebo astmatem. Pro ně je robotický vysavač v elegantní černé nebo bílé barvě výborným pomocníkem, protože zbaví jejich domácnost i těch nejmenších prachových částic, které by jinak mohly zhoršovat projevy jejich onemocnění.