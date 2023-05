Sezóna teras je tu. Jak vypadá ta vaše?

Obložení dřevem je dnes velmi moderní, protože vnáší kus přírody i do betonem zastavěných lokací. Ostatně oblíbené jsou i dřevostavby jako roubenky nebo sruby. Jestli máte zděný baráček, stále ho můžete dřevem ozvláštnit. Co říkáte pěkné terase?

Jaká existují terasová prkna?

Víte, jaká vybrat terasová prkna? Neexistují jen ta dřevěná. A jaké vychytávky se k terase hodí? Vše vám představíme v tomto článku. Začněme ale právě obložením. Terasa je jistou bytelnou konstrukcí, takže materiál nesmí být kdovíjak chabý. Musí snést zátěž nejen fyzickou, ale i povětrnostní. Bude na něj pršet i sněžit. Takže pokud vybíráte masiv, volte dřevo z náročnějších oblastí. Například modřín sibiřský je v jistém smyslu vycepovaný. Dřevo může být evropské, i exotické dřeviny, každý materiál má svá pro i proti. To evropské se u nás logicky používá častěji, protože jej nezdražuje dovoz, není tak vzácné a montáž je snazší. Exotické dřevo ale zase vydrží déle, protože je hustší. Musí se na něj však také použít bytelnější vrtáky, klidně i ty do železa. O dřevo se pak musíte náležitě starat. Je třeba jej každý rok napustit olejem, aby si uchovalo barvu. Vhodný je lak a to před montáží je dobré všechny části natřít impregnací nebo terasovým olejem, aby byl materiál chráněn již od začátku. Takovou péči nevyžadují WPC prkna, což jsou komponenty ze směsi pilin a recyklovaného plastu. Vyjdou vás levněji a nemusí se kvůli nim kácet živé stromy.

Terasové distanční podložky k odstranění nerovností

Pokud máte nerovnou plochu kolem domu, nedostatečně pevné podloží, musíte použít rektifikační terče na dlažbu. Ty totiž umí dorovnat sklon, aby chození po terase bylo komfortní a aby se vám terasa nezbortila. Někdy je dobré využít tyto komponenty i preventivně. Pro podporu stavby jsou skvělé i terasové distanční podložky. Zjednoduší montáž a chrání dřevo tam, kde se nejvíc udržuje vlhkost, protože umí vytvořit místo, skrz které mokré dřevo rychleji uschne a materiál nezplesniví. Tak co, ptáte se, kde jen sežnete experty na terasy? Gardina.cz poskytuje veškerý sortiment k vybudování moderní a praktické terasy, ať se rozhodnete postavit ji svépomocí, či si necháte udělat své zázemí na míru.