Změnilo se chování vaší kočky? Příčinou může být zdravotní nebo psychický problém!

Kočky mají velmi jemnou a citlivou psychiku. Občasné čůrání mimo záchod, nadměrné spaní, zvýšená nebo naopak snížená potřeba pít a jíst – to vše může signalizovat závažný zdravotní nebo psychický problém. Ať už tedy zpozorujete cokoliv neobvyklého na chování vašeho domácího mazlíčka, neprodleně navštivte veterináře. Může se jednat totiž o jediný signál toho, že něco není v pořádku.

Zdravotní příčiny

Možná si říkáte, že na delším spaní, občasné neochotě si hrát nebo jiných drobných náznacích vlastně není nic špatného. Nezapomínejte však, že na rozdíl od psa se kočka bude snažit všemožně zamaskovat, že s ní není něco v pořádku. Kočky nedávají najevo slabost ani bolest. Jak tedy poznat, že kočka může trpět bolestí nebo být nemocná? V první řadě si všímejte stravovacích návyků. Pokud jí méně a hubne, je to první signál, že se něco děje. To stejné platí v případě pití – zvýšená potřeba pití může ukazovat na problém s ledvinami. Velkým ukazatelem je také čistotnost kočky. Pokud ji nachytáte čůrat mimo záchod, může vám tímto způsobem dávat najevo, že se cítí nemocně. To samé platí v případě stolice. Všímat si můžete také její denní aktivity. Kočka, která se necítí dobře, bude apatická, bude se snažit před vámi schovat a nebudou ji zajímat hračky. Může se také přestat čistit. Pokud tedy zpozorujete jakoukoliv odchylku od normálního chování, vezměte ji raději k veterináři.

Psychická nepohoda

Pokud veterinář vyloučí jakoukoliv zdravotní překážku, je třeba řešit psychickou stránku vašeho mazlíčka. Nečistotností nebo změnami chování může kočka totiž ukazovat, že se jí doma něco nelíbí. Zamyslete se tedy nad tím, zda v domácnosti není něco jinak. Příčina může být zcela triviální – posunutý nábytek, přesunuté misky od jídla, nahrazení klasického pelíšku tulipytlíkem nebo změna krmiva z obyčejného na prémiové, jako je třeba Applaws či Taste of the Wild. V případě, že se nic doma nezměnilo, může být kočka jen dočasně vystresovaná. Ulevit jí můžete uklidňujícími bylinkami pro kočky nebo feromonovým sprejem, který má na kočky téměř zázračný účinek.