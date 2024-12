Pečujete o své mazlíčky správně? Nesmíte zapomínat ani na oči a uši!

Mazlíčci jsou našimi věrnými společníky a zaslouží si tu nejlepší péči. Občas se v běžné rutině zaměříme jen na venčení, mazlení a to, jakou dostávají stravu. Vyvážené a lehce stravitelné krmivo jako jsou kuřecí stehnaje sice důležité, ale nesmímezapomínat ani na důležité detaily, jako jsou oči a uši. Přitom je to právě správná péče o tyto partie, která pomáhá předcházet zbytečným infekcím.

Jak pečovat o oči vašeho mazlíčka?

Psům i kočkám se do očí snadno dostanou nečistoty nebo si způsobí drobné podráždění. A to nejen při procházce. Většinou si nejsou schopni sami nijak pomoc, a proto je tolik důležitá pravidelná kontrola. Kontrolujte, že jsou jejich oči jasné, bez zarudnutí nebo výtoku. Když si všimnete, že slzí nebo se jim do očí dostal zánět, jemně je vyčistěte vatovým tamponem namočeným ve vlažné vodě nebo speciálním očním roztoku pro zvířata. Nikdy nepoužívejte přípravky určené primárně pro lidi. Akorát byste jím tím mohli ublížit.

Správná péče o uši

Uši jsou ideálním prostředím pro růst bakterií a kvasinek. Pokud máte psa s delšíma ušima, například kokršpaněla, je jejich kontrola a péče o to důležitější. Vyčistěte vnitřní část ucha jemným tamponem či speciálním přípravkem, který můžete koupit v lékárně nebo u veterináře. Na běžné vatové tyčinky raději zapomeňte. Ty by mohly způsobit víc škody než užitku. Ve chvíli, kdy se vám zdá, že z uší cítíte nepříjemný zápach, nebo si ucho často škrábe, raději se vydejte k veterináři.

Jak poznat, že něco není v pořádku?

Zánět očí nebo uší se obvykle projevuje zarudnutím, otokem, výtokem nebo častým škrábáním. Z uší se navíc může linout nepříjemný zápach. Když si takových příznaků všimnete, nečekejte, jestli to samo přejde a raději zajděte k veterináři. Čím dřív se mu dostane správné léčby, tím rychleji problém odezní a vyhne se zbytečné bolesti a nepohodlí.

Správná strava je základem zdraví

Zdraví očí i uší souvisí také s celkovou kondicí mazlíčka. Tu ovlivňuje mimo jiné také strava, kterou od vás dostává. Dopřejte mu kvalitní a výživné krmivo s vyváženým poměrem látek. Skvělou volbou jsou například kuřecí stehna, která obsahují potřebné bílkoviny a živiny. A rozhodně mu budou velmi chutnat.