Nechutenství se u psa může objevit kdykoliv

Neustále na vás dělá psí oči, žebrá každou dobrotu, kterou se chystáte sníst úplně sami, ale přijde den, kdy ho nezajímá ani pěkně vyuzená domácí klobáska. Co se děje? Vašeho čtyřnohého přítele se zmocnilo nechutenství.

Na každý problém existuje řešení

Ano, vše se vyřeší, ale nejprve musíte přijít na důvod, proč se to vlastně stalo. Někdy to totiž není úplně jasné. Nejprve vás napadne, že jste asi neměli kupovat ty zlevněné konzervy pro psy, protože jim končila doba trvanlivosti a ani váš žrout to nepobral bez úhony. Dobře, raději se jich hned zbavíte vyhozením do odpadu, ihned nastartujete automobil a tentokrát ani trochu nešetříte. Brzy už vkládáte do misky obsah 100% masové konzervy, která vypadá už od pohledu neodolatelně. A vůni neodolá ani pes se značně zhoršeným čichem. Jenže smůla, ten váš přiloží čumák k jídlu, olízne několik masových kostek a zase se vrátí do svého pelechu odpočívat. Vypadá dost smutně. Něco se mu stalo, když nezabírají ani pronikavé lososí, zvěřinové a kuřecí vůně.

Když pes stále nepozře ani sousto

A hodiny ubíhají. Bedlivě sledujete misku, ale její obsah pouze osychá, nic neubývá. Když se stav ani druhý den nijak nelepší, začnete tušit, že tady vůbec nejde o kvalitní masové konzervy. Půjde o psychické nebo fyzické potíže. Psychika dostává zabrat i v případě, že paní domu odjede na několik týdnů do lázní a pán se stará o vše sám. A co teprve, když do domu dochází jen sousedé! Ano, to vše se brzy vyřeší, stačí návrat nejbližších osob. Jenže i závažnější problémy způsobují nechutě. Jedná se například o bolesti zubů, záněty dásní, nemoci a záněty trávicího traktu. Všímejte si, jestli pes zvrací, má průjem nebo hodně sliní. Po dvou dnech bez stravy už neotálejte a vypravte se k veterináři, aby vám řekl, proč se to děje a jaká nejvhodnější léčba ho čeká.