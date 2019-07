Kožené chapsy na koně skvěle ochrání lýtka

Ze hřbetu koně je prý krásný pohled na svět. Ten, který to zažil, by určitě mohl dlouho vyprávět o tom, jak jízdu na koni prožíval. Aby všechno proběhlo ku spokojenosti jezdce i koně, je třeba mít to správné jezdecké vybavení. Jestliže v létě raději nosíte nízké boty než ty vysoké, pak se určitě neobejdete bez jezdeckých chapsů, které chrání lýtka před odřením.

Nejen kovbojové oblékají chapsy

Možná jste si v některém filmu z prostředí amerických kovbojů všimli, v čem chodili oblékaní. Měli na sobě takové zvláštní kožené kalhoty s třásněmi. Ano, jednalo se také o chapsy na koně. I dnes lze takové vysoké westernové chapsy pořídit. Bývají vyrobené z velmi odolné kůže se zapínáním na přezku. Chapsy chránící celé nohy se však vyrábějí také ze softshellu. Pak se hodí do nepříznivého počasí, protože jsou voděodolné a zároveň prodyšné.

Chapsy z lesklé, nebo raději broušené kůže?

Jezdecké chapsy jsou ideálním doplňkem nízkých perek, protože dovedou zabránit odření nohy o třmenové řemeny při jízdě na koni. Vyrábějí se většinou z pravé kůže, a to buď broušené, nebo leštěné. Jestliže vyrážíte s koněm na vyjížďku či na práci, je vhodnější si nazout chapsy z broušené kůže. Ta leštěná je lesklá a výborným doplňkem jezdce na závodech a reprezentativních příležitostech, při nichž je dáván důraz také na to, jak jezdec vypadá.

Chapsy pro děti

Jízdě na koni se učí i děti, jež se bez chapsů také neobejdou. Pro ně jsou na trhu k dostání dětské chapsy z různých materiálů. Velmi často se používá syntetické kůže s pružnými vsadkami, které zaručí, že chapsy dokonale padnou na nohu. Bývají vybavené také silikonovým protiskluzovým potiskem, umístěným na vnitřní lýtkové části. Všechny chapsy je možné zakoupit také v internetovém obchodě Horse-trade.cz, v jehož sortimentu najdete veškeré vybavení, jež potřebujete ke svému koníčku – jízdě na koni.