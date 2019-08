Jaké boilies mají kapři nejraději? Tip pro každého rybáře

Kapři jsou nejčastěji se vyskytující rybou v Českých vodách, to by měl mít každý rybář na paměti. Pokud se chce pyšnit nějakým úlovkem, měl by se zaměřit právě na kapry. Ti mají rádi hlavně takzvané kapří kuličky, které jsou mezi rybáři známé jako krmné boilies či jen boilies. Nabízí se však otázka, jaké boilies mají kapři nejraději?

Řiďte se ročním obdobím

U výběru vhodného krmení pro kapry se musí hledět na roční období. V každém ročním období mají kapři chuť na něco jiného, v každém ročním období jsou jinak aktivní a je pro ně atraktivní jiný typ potravy. Pokud je venku teplo, rybníky a jezera jsou tedy plné teplé vody, doporučujeme zaměřit se na barevnější boilies zajímavých chutí. Nebojte se vůbec žlutě nebo oranžově zbarvených boilies, pro kapry jsou nadmíru atraktivní a zaplavou si pro ně. Nebojte se během teplých ročních období vsadit i na zvláštní chutě, jako je třeba chilli. Vyzkoušejte třeba boilies v dipu.

Co se týče zimních období, snažte se, aby boilies vypadaly stejně jako jejich přirozená potrava. Boilies by mělo svou barvou ladit k vodní ploše, vsaďte na tmavší, bahnité odstíny. A chuť boilies? Nemusí být nijak zvláštní či zajímavá.

Kapři milují maso

Kapři jsou jedlíci a milují hlavně maso. To ostatně tvrdí nejeden profesionální rybář. Pokud tedy chcete uspět, doporučujeme pořídit si boilies, které je třeba z krilové moučky. To je totiž mořský plankton, kterého kapři zbožňují. Kaprům však chutná i nahnilý krab, který rybářům voní.

Kdy vyrazit na lov kaprů?

Zeptali jsme se také profesionálních rybářů, kdy kapři nejvíce berou. Podle nich je ideální období na lov kaprů listopad a také prosinec. Vydejte se tedy na lov kaprů v době, kdy se začíná ochlazovat. S sebou si však kromě potřebného rybářského vybavení vezměte i teplejší oblečení, ať jste v teple a ať vydržíte u rybníka co nejdéle číhat.