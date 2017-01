Zubní ošetření nemusí být noční můrou

Málokdo si k zubaři vykračuje poklidně a s úsměvem. Zubařské křeslo bychom v tu chvíli vyměnili za jakékoli jiné. Zvuky vrtačky při čekání v čekárně nás vybízejí k rychlému úniku dřív, než bude pozdě. Ošetření chrupu a pravidelné kontroly zůstávají nicméně velmi důležité. Navíc bílé a krásné zuby jsou chloubou každého úsměvu. Někteří si pravděpodobně stále spojujeme návštěvu u zubaře s nepohodlím, bolestí a nepříjemnými pocity. Dávno však odzvonilo těm časům, kdy se trhaly zuby bez umrtvení a při plombování vám do krku padaly kusy amalgámu. V oblasti zdravotnictví zaznamenává právě zubní lékařství obrovský rozvoj v používaných materiálech i pracovních postupech.

Moderní zubní lékařství přináší nadstandardní postupy

Soukromé zubní ordinace nabízí nadstandardní péči o váš chrup. Lékaři používají nejmodernější materiály a metody zaručující perfektní, dlouhotrvající a bezbolestné ošetření. Zubaři prochází pravidelným školením o novinkách a opatřeních ve stomatologii, jejich přístup k pacientům je vždy individuální a citlivý.

Ordinace Kvalident v Praze 2 poskytuje špičkovou zubní péči, která si zakládá na profesionální úrovni všech poskytovaných službách. Prostředí, v němž jste ošetřováni, je příjemné a přátelské. Rentgeny, mikroskopy a další přístrojová technika zaručují nejmodernější diagnostiku jako základ pro volbu dalších opatření. Potřebujete-li zubní implantáty, je Kvalident tou nejlepší volbou. Implantáty Alpha-Bio, Straumann nebo Biocare jsou vyráběny zahraničními odborníky a patří ke špičkám svého druhu. Technologie a přesnost, s jakou jsou zaváděny do dutiny ústní, je bezkonkurenční. V nabídce jsou dražší i cenově dostupnější varianty.

Zubař je přítelem v prevenci i v nouzi

Mějte na paměti, že kvalitní a zkušený zubař je váš přítel, který dokáže zachránit zlomený zub, šetrně ošetřit kaz nebo vytrhnout zlobivou osmičku. Odborníci z řad dentistů vám chtějí pomoci, nemusíte se jich bát ani návštěvy u zubaře dlouze odkládat.

