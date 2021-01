Sportovní vybavení a dresy pro ty, pro něž je sport oblíbenou zábavou

Součástí běžného života by měla být nějaká fyzická aktivita, která pomůže udržovat vitalitu a zdraví. Když celý den sedíte v práci nebo ve škole a pak se jen přesunete MHD nebo autem domů, aniž byste při tom vyvinuli více pohybu, pak si koledujete o zdravotní neduhy. Nemusíte být zrovna přeborníky ve sportu, bude stačit, když pravidelnou fyzickou aktivitu do svého životního režimu zařadíte, a to alespoň dvakrát do týdne. Čemu byste se měli věnovat?

Sportem ke zdraví

Výběr sportovní činnosti záleží především na tom, co vás baví. Někdo dává přednost kolektivním sportům, v nichž hraje v týmu. Jinému vyhovuje sport individuální, v němž se musí spolehnout jen sám na sebe. Pokud vám sport nic neříká a raději chodíte, uděláte pro své tělo hodně dobrého. Rychlá chůze je zdravá. Můžete ji ozvláštnit hůlkami, a věnovat se tak nordic walking neboli severské chůzi, která posiluje zejména horní část těla. Výhodou chůze je, že ji můžete provozovat jako samostatný jedinec i ve společnosti přátel. Určitě při ní využijete dámské sportovní legíny, jež jsou ideálním doplňkem pro sportovně založené ženy.

Vhodný sportovní oděv je velmi důležitý

Z kolektivních sportů je oblíbený zejména florbal nebo basketbal, které si lze zahrát, aniž byste museli být organizovaní sportovci. Pokud se jim věnujete častěji, oplatí se pořídit si basketbalové dresy, které jsou pro hru přímo určené. Příjemný a funkční materiál se dobře nosí a umocní zážitek ze sportovní aktivity, protože odvádí pot od těla.

Moderní sportovní oblečení respektuje požadavky zejména na rychlý odvod potu, který každou fyzickou aktivitu doprovází. Je velmi nepříjemné sportovat v propoceném oděvu. Současné materiály jsou lehké a rychleschnoucí, takže se v nich člověk cítí velmi příjemně i při dlouhé zátěži. A to je hlavní důvod, proč si je pořídit.