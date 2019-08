Populární plastika: Víte, co přesně obnáší operace očních víček?

Kůže na očích a okolo očí je jednou z nejtenčích na našem těle vůbec. A tak se není co divit, že právě tady se začne projevovat stárnutí obličeje jako první. Odpovídají tomu i statistiky – tzv. blefaroplastika se stává jedním z nejrozšířenějších zákroků plastické chirurgie. Od středního věku dál o ní uvažuje každý druhý. Víte ale přesně, co se pod termínem blefaroplastika přesně skrývá? Řekneme vám vše, co byste o tomto zákroku měli vědět.

Péče o oblast okolo očí po 30 není mýtus. Začne to opravdu brzy – mezi 30–40 rokem tu pokožka ztrácí elasticitu, ztenčuje se a víčka povolují, což u horních víček vede k nahromadění kůže nad řasami, nebo dokonce převisu přes hranu víčka. Odstranění kožních přebytků tak bývá první volbou při operaci víček.

Bohužel ale často nezůstává jen u kůže. Povolovat totiž začnou i podkožní svaly. Horní víčka tak mohou celá klesnout a permanentní smutek ve tváři je na světě. S posunem směrem dolů se pak většinou přidají i vrásky okolo očí. A aby toho nebylo málo, ztenčují se i tkáně v podočnicové oblasti, což vede k vytlačování podkožního tuku, vysvětluje MUDr. Aneta Krajcová, plastická chiruržka kliniky Mediestetik. Poté vznikají pověstné pytle a kruhy pod očima – ty, které ani pár dní po party jen tak nerozeženete. Pak už je estetická korekce opravdu na řadě.

Blefaroplastika stručně

Jednoduše – chirurgická operace horních či dolních víček, která dokáže nejen odstranit nadbytečnou kůži, ale i zpevnit svalové a další tkáně v oblasti očí. Výsledky jsou jak funkční – odstranění překážek a zlepšení vidění, včetně toho periferálního, tak i estetické – díky odstranění nadbytečné kůže a vypnutí víček prokouknete i vzhledově. Pacienti po blefaroplastice se podle Dr. Krajcové jednohlasně shodují, že díky zákroku se jim vrátila jiskra do obličeje. Zmizí dojem únavy, oteklosti a zachmuření.

Jsem vhodný kandidát?

Pokud vás trápí některý z popsaných problémů, vaše tkáně mají stále standardní hojivost, netrpíte chronickým onemocněním, které by komplikovalo hojení, a nekouříte / jste schopni se kouření na čas vzdát, pak zní odpověď: ANO. Blefaroplastika bohužel nenabízí řešení pacientům s přirostlými víčky (tzv. ptóza), upozorňuje Dr. Krajcová. Ti musí vyhledat specializovaná oftalmologická chirurgická zařízení.

Operace očních víček zblízka

Co vás při operaci očních víček čeká? Zákrok probíhá většinou v lokální anestezii a dle rozsahu trvá 45 minut–2 hodiny. U horních víček chirurg vede řez jednou z přirozených rýh. Následně odstraní přebytečnou kůži a tuk a zpevní tkáně pečlivým sešitím po vrstvách. U dolních víček je řez veden u řas nebo z vnitřní strany, dle typu zákroku.

Co potom?

U blefaroplastiky obzvlášť platí, že délka rekonvalescence se odvíjí od dodržování lékařských doporučení. Základem je poctivé ledování, ochrana s tmavými brýlemi a klidový režim cca 2 týdny. Stehů se zbavíte za cca 5–7 dní, kdy začnou i postupně mizet otoky a modřiny. Dodržováním klidového režimu (bez kardio aktivit, namáhání očí čtením a obrazovkami atd.) se rekonvalescence dá výrazně urychlit, poznamenává Dr. Krajcová.

Občas není operace ani třeba

Ano, v některých případech opravdu není třeba s víčky hned pod nůž. U některých pacientů stěžujících si na těžknutí horních víček velmi dobře funguje pozdvižení obočí s pomocí niťového liftingu – tzv. browlift. S jemným liftingem obočí dochází i k vypnutí samotného horního víčka. Je tedy dobré vybrat si chirurga, který má v této diagnostice zkušenosti a je schopen kombinovat chirurgické i neinvazivní metody, doporučuje Dr. Krajcová, která se sama tomuto komplexnímu přístupu ke korekcím očních víček věnuje.

To je blefaroplastika v kostce! Jakmile odteď znovu uslyšíte: „Nechal/a si udělat víčka,“ budete už dobře vědět, o co přesně jde. A pokud sami o operaci uvažujete, máte dobrý základ pro to se s maximem informací rozhodnout a vybrat si toho správného lékaře. Dr. Krajcová radí, dejte na reference, zkušenosti a pocit z osobního kontaktu. Individuální přístup k pacientovi je v dnešní uspěchané době čím dál tím větší poklad.