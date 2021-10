Objevte zázračné sérum na vlasy!

Vlasy a jejich kvalita výrazně ovlivňují celkový vzhled každého člověka. Toužíme mít bujnou kštici jako modelky v reklamách na všemocné šampony a kondicionéry. Jenže co když běžná kosmetika nestačí a na hlavě se začnou objevovat prořídlé vlasy nebo rovnou pleš? Objevili jsme revoluční řešení na obnovení vlasových kořínků, které má po aplikaci úspěšnost fantastických 98,2 %. Možná byste se divili, kolik světově známých celebrit tuto metodu využívá. Líbí se vám to tato novinka? Čtěte dál!

PRP terapie vítězí nad plešatostí

Tato moderní technologie využívá ke svým zázračným výsledkům krevní plazmu člověka, ve které je obsaženo co nejvyšší množství krevních destiček. Ty totiž dokážou působit na pokožku hlavy a vyléčit tak unavené vlasové folikuly pomocí nastartování jejich produktivity. Obnovují růst kvalitních vlasů tam, kde již přirozeně slábly nebo dokonce tam, kde již vlasy vůbec nerostly.

Vaše plazma, žádné riziko!

Ano, při zákroku je vždy použita vlastní plazma, nehrozí tedy žádné riziko nepřijetí nebo nežádoucích reakcí. Jen bude přesunuta plazma z vaší krve do pokožky vaší hlavy, kde vykoná téměř zázračnou terapii.

Co dokáže PRP?

Zastavuje vypadávání vlasů

Obnovuje aktivitu vlasových folikulů

Uzdravuje zničené vlasy

Preventivně působí na vlasové folikuly

Vyživuje a povzbuzuje vlasové kořínky

Podporuje zdravý stav pokožky

Záhada vlasů amerického prezidenta

Někdo jde s kůží na trh a někdo své úpravy na klinikách estetické medicíny zatlouká a zatlouká. Tato situace nastala nejspíš i u posledního prezidenta Spojených států amerických Joe Bidena. Ten podle fotografií v mladším věku disponoval o něco méně bujnou kšticí, než je tomu dnes. V kuloárech se tedy jasně spekuluje o tom, který ze zákroků na obnovu vlasového porostu asi americká hlava státu absolvovala. A co si myslíte vy o kštici jednoho z nejmocnějších mužů na světě? Víte, že tento prezident má kromě úpravy vlasů a zubů i několik plastických operací obličeje?

Jak přesně funguje terapie plazmou?

Tuto formu vysoce moderní péče o pokožku hlavy a vlasy poskytují výhradně odborníci s dlouholetými zkušenostmi v oboru. Na základě stavu vašich vlasů určí přesný plán obnovy konkrétního vlasového porostu. Stačí se informovat na renomované klinice estetické chirurgie.

Výhody zákroku

Nejste omezování ročním období, dá se provést kdykoliv.

Ošetření je ambulantní, po jeho skončení můžete odejít.

Není třeba rekonvalescence, ani speciální klidový režim.

Toužíte být jako Zlatovláska nebo Locika?

Většina z nás touží po krásných a často i po dlouhých vlasech. Bohužel ne každá z nás má ale ty „správné geny“, které nám je poskytnou. Štěstí v tomto ohledu má jistá ukrajinská blondýnka Jelena Korzenjuková. Její kadeře dosahují téměř do dvou a půl metru a díky nim se tak zapsala do Guinessovy knihy rekordů. Svoje vlasy si nikdy nestříhala a péče o ně zabere denně i několik hodin. Pořád si myslíte, že jí máme co závidět?

Účes na Jágra znovu v módě?

Pokud uvažujete o návratu husté vlasové kštice využitím služeb některé z klinik estetické chirurgie, možná jste již také uvažovali o sestřihu, který se bude k nově narostlým vlasům hodit nejlépe. Třeba se připojíte k dalším odvážlivcům a necháte se ostříhat na takzvaný „mullet“. U nás jej samozřejmě znáte například u nejznámějšího českého hokejového útočníka Jaromíra Jágra. Možná vás ale překvapí, že tento účes byl popsán již v 8. století před naším letopočtem, kdy se o něm ve svém díle zmiňuje Homér.

Líbí se vám představa dokonalých vlasů stejně jako nám? Možná je PRP terapie tou správnou volbou! Třeba jako dárek, co myslíte?