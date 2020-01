Microblading Praha – vše o make-upu, který jen tak neodlíčíte

Microblading je v Praze populární procedurou, kterou můžete poptat skoro v každém estetickém centru. Laici mají s touto technologií spojenou celou řadu otázek, a proto jsme se rozhodli prostřednictvím tohoto článku odpovědět na ty nejčastější a poskytnout Vám tím detailní přehled o průběhu zákroku i o všem, co se s ním pojí. Dozvíte se nejen, co zákroku předchází, ale také co mu následuje.

S microbladingem bude Vaše obočí upravené v kteroukoliv denní dobu

Jeho hlavní výhoda spočívá v časové úspoře, protože od teď už nebudete muset vstávat dřív kvůli nanesení make-upu. Zároveň je takto upravené obočí ideální pro každodenní nošení a výsledný efekt je uzpůsoben individuálním charakteristikám každé ženy. Prioritou zůstává zachování maximální přirozenosti.

PROCEDURA VEDE K:

Dosažení symetrie mezi pravým a levým obočím

Vytvoření dokonalého tvaru a délky

Optickému zahuštění obočí

Zvýraznění očí

Imitaci obočí a vyplnění míst, kde chloupky zcela chybí

Vedle úpravy obočí je možné nechat si vylepšit také rty a zvýraznit oční linky. Všechny techniky mají společné to, že jsou bezbolestné, neinvazivní, rychlé a vhodné pro ženy každého věku.

Mikropigmentace rtů

Existuje více technik, prostřednictvím kterých můžete jednak zvýraznit přirozenou barvu svých rtů, nebo ji zcela změnit a rty zbarvit do odstínu oblíbené rtěnky.

ZÁKROKEM JE MOŽNÉ:

Vytvořit jednotný barevný tón

Zvýraznit kontury

Zamaskovat asymetrii

Rty opticky zvětšit a dodat jim plnější vzhled

Tip: Podívejte se i na další způsoby, jak dosáhnout plnějších rtů.

Mikropigmentace očních linek

Specialista vytvoří tenkou linku podél horních řas. Obvykle se přistupuje k tzv. tečkování, kdy se vyplní mezery mezi jednotlivými řasami.

APLIKACE PIGMENTŮ PŘISPĚJE K:

Optickému zahuštění řas

Zvýraznění příliš světlých řas

Maskování míst, kde řasy zcela chybí

Vše, co předchází samotnému zákroku

Počítejte s tím, že samotnému zákroku předchází konzultace, při které se dozvíte vše o průběhu procedury. Rovněž zjistíte, jaké kontraindikace existují, abyste měly jasno v tom, jestli si vůbec smíte nechat microblading /mikropigmentaci udělat.

Před aplikací pigmentů se také vždy vytvoří návrh, podle kterého specialista postupuje. Poté namíchá pigment, jehož výsledný odstín dokonale ladí s barevným tónem Vaší pleti a barvou vlasů.

Aby pigment vydržel co nejdéle, je nutné dodržet několik podmínek. Před procedurou nesmíte pít alkohol ani kofeinové nápoje. Není vhodné kouřit, užívat antibiotika a jiné léky ředící krev. Dodržení těchto podmínek povede k bezproblémovému průběhu zákroku a nulovým komplikacím při hojení.

Pigmenty se vybírají individuálně pro každou ženu

Specialisté pracují s lékařskými pigmenty, které jsou hypoalergenní. Existuje široká paleta barev, přičemž jednotlivé pigmenty se mezi sebou míchají, aby vždy vznikl ideální odstín pro konkrétní ženu.

Pigmenty mizí postupně a díky tomu budete působit vždy přirozeně. Výdrž microbladingu se počítá v řádech měsíců až let. Když se rozhodnete ho neobnovit, pigmenty zcela vymizí a již nemusíte podnikat žádné kroky k jejich odstranění.

Po zákroku dostanete celou řadu doporučení

Zjistíte, jak se o čerstvě provedený permanentní make-up starat i jak prodloužit jeho výdrž. Zcela běžnou součástí hojení je vytvoření stroupků v místě aplikace. Je důležité, abyste je nijak nestrhávaly, protože by Vám v takových oblastech mohl následně chybět pigment. Podstatné je také vyhnout se sluníčku – umělému i přírodnímu. Na nějaký čas vynechte i návštěvu sauny a jiných termálních procedur.

Máte již za sebou microblading či jinou proceduru mikropigmentace? Podělte se s námi o Vaše zkušenosti.