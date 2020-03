Luxus pro vaše vlasy

V Praze naleznete celou řadu kvalitních kadeřnictví, ovšem to v Praze 5 vyniká svou exkluzivitou a dynamikou. Tým profesionálů s vytříbenou francouzskou elegancí drží krok s předními světovými trendy. Nezáleží, zda máte krátké vlasy, toužíte po objemu anebo hledáte vhodný střih a barvu. Svěřte se do rukou špičkových odborníků, kteří dokáží během chvíle dodat vlasům barvu, lesk, tvar i objem a samozřejmě zkrášlit vaši celkovou image. Co všechno si můžete nechat na své hlavě vykouzlit?

Začněte u hloubkové péče

Kadeřnictví Praha 5 bojuje se suchými a nepoddajnými vlasy pomocí účinné zbraně. Pro své zákazníky si připravilo luxusní regenerační vlasovou kúru, s níž se vrátí dávno ztracený lesk a celkově zdravý vzhled. Hloubková péče vám zabere asi tři čtvrtě hodiny a slibuje zdravější a daleko silnější vlasy. Jestliže cítíte, že vaše vlasy jsou zničené a potřebují vzpruhu, bude ošetření v salonu pravou volbou. Aplikujete-li kúru ještě před barvením, máte jistotu, že barva déle vydrží. Výhodou je, že kúru si smíte pořídit i pro domácí péči a pravidelně tak svým vlasům dopřát prvotřídní odpočinek. Kromě samotného stříhání, barvení a úprav se na kadeřnické studio obraťte v případě, že před vámi stojí významná společenská událost či snad svatba. V obou případech vám z vlasů vytvoří perfektní společenský účes s různými ozdobami. Nevíte, po jakém účesu sáhnout? Svěřte se do rukou profesionálů a nechejte si poradit. Velmi vyhledávané jsou například účesy doplněné o živé květiny a stejně tak blyštivé ozdoby, jež se dají aplikovat i na krátké vlasy.

Je libo klasický střih?

Většina zákaznic touží po krásném účesu, s nímž zaujmou a budou se cítit mladě a svěže. Stylový účes přitom nemusí stát majlant a zároveň se může i jednoduše udržovat díky fixačním prostředkům a fénu. Dámský střih zahrnuje poradenství zkušeného profesionála, který vám navrhne řešení pro vlasy podle struktury, hustoty a délky a celkového stavu a v neposlední řadě s ním strávíte příjemný čas v salónu. Užijete si mytí hlavy, střih, foukání a finální styling. Mnoho klientek sází na foukanou, melír a barvení. To zakryje nejen první šediny, ale sjednotí tón vlasů. Dekolorace blond a tónování vaše vlasy dokonale zesvětlí.

Speciál pro pány

V salonu si na své přijdou i dětští zákazníci a samozřejmě pánové, pro něž je připravena speciální péče i poradenství. Byť se může zdát, že u pánských klientů je péče o vlasy snazší, není tomu tak. I pánové ocení mytí, střih, styling v moderním stylu. Za velmi přijatelnou cenu můžete nechat ostříhat i syna. Kadeřnické studio v Praze 5 posuzuje stav vlasů každého klienta individuálně. Přátelský kolektiv vám splní všechna přání a vy máte jistotu, že budete odcházet nejen s novým účesem, ale především pak s plným sebevědomím.