Jezte pravidelně a s radostí

Dnešní doba je silně ovlivněna kultem zdravého životního stylu. Zájem o to, co denně sníme stále stoupá, dokonce se zvyšuje procento vegetariánů a dalších skupin z úzce vytříbeným jídelníčkem. Bohužel se k tomu přidává i vysoká míra extrémů, kdy už strava není radostí, ale přepočítanou tabulkou hodnot. Není třeba omezovat vše, co máte rádi, stále je zde možnost žít zdravě a dodržovat základní pravidla, která vám napomohou k udržení váhy nebo dokonce zhubnutí.

Hlad – největší nepřítel při shazování kilogramů

Prvním krokem k ozdravení vašeho stávajícího jídelníčku je zavedení pravidelnosti. Některým lidem vyhovuj tři porce jídla denně, jiným šest. Postačí pouze dodržet gramáž na porci, 100 až 250g. Počet chodů za den si stanovte dle své individuální potřeby, zabráníte tak hladu, který je největším nepřítelem těch, kteří se snaží zredukovat váhu. Hlad také vede k neblahému zlozvyku – přejídání se. Jistě znáte situaci, kdy ráno či dopoledne bez problémů vydržíte bez jediného sousta, odpolední cestu z práce doprovází plné tašky laskomin, které byste nejraději ujídali ještě před příchodem domů. Zdravá výživa jednoznačně vyžaduje pravidelnost, kterou zaveďte hned ráno, poté poobědvejte a několik hodin před spánkem povečeřte. Při pocitu hladu zařaďte mezi jídla svačiny, sestavené ideálně z jogurtů, čerstvého ovoce, zeleniny, ořechů či cereálií.

Hubnutí je o vůli

Pravdou je, že bez pravidelného příjmu potravy, absolutního vyřazení některých jídel a také pohybových aktivit, si šanci na vysněnou postavu značně snižujete. Bílý cukr se nestane zdravějším, stejně jako veškerá smažená jídla či sladké nápoje. Nikdo neříká, že se musíte vzdát oblíbeného hamburgeru, ale zkoušeli jste již zdravější domácí variantu s dresingem bez majonézy, spoustou zeleniny a kvalitním hovězím v tmavém pečivu? Pokrm doplňte o celerové hranolky pečené v troubě a náhle chod vidíte ve zcela novém hávu. Jak zhubnout bez pohybu? To nelze! Nechcete navštěvovat posilovnu nebo sami běhat po přilehlém parku? Zkuste cvičit doma pomocí on-line videí nebo vyhledejte sportovní centrum, ve kterém se budete cítit dobře. I když začnete po malých krůčcích, s pevnou vůlí dosáhnete svého cíle. Hubnutí musí probíhat v přirozeném tempu, rychlé diety vedou k jojo efektu, kdy nakonec přiberete více, než jste shodili.

Nezapomeňte, že i zdravá výživa je o atraktivnosti. Dejte si práci a jídlo si naaranžujte tak, aby bylo dokonalou pastvou pro oči. Není nutné vidět ve změně způsobu stravování něco špatného, co vás bude omezovat, naopak se nechejte unést novou výzvou, díky níž budete vitálnější i štíhlejší.