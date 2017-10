Jak bojovat proti zánětu dásní přírodní cestou

Zánět dásní je velmi nepříjemné onemocnění, které však můžete s přírodními pomocníky utlumit i vyléčit. Pokud máte závažnější problémy, vždy je lepší navštívit zubního lékaře. Pomoci léčbě můžete díky našim tipům z přírody, které zaručeně fungovaly už našim babičkám. Jak tedy pomoci zánětu zubů přírodní cestou?

Ústní výplachy

Zánět dásní zapříčiňuje také špatný dech. Jako účinná prevence zde působí ústní výplachy. Skvěle vám poslouží produktech péče o zuby léčivé bylinky jako je heřmánek, hřebíček, šalvěj lékařská, máta peprná nebo chrpa. Roztoky si můžete připravit i doma – zalijte bylinky vroucí vodou a 10 minut louhujte. Poté si odvarem vyplachujte ústa.

Aloe vera

Čerstvá šťáva z Aloe vera je velmi účinná na mnohá onemocnění. Hodit se vám bude i při zánětu dásní. Připravte si šťávu z Aloe vera nebo její list rozřízněte a potírejte si jím bolestivé dásně 3x denně. Zánět dásní by se měl zmírnit.

Červená řepa

Věděli jste, že šťáva z řepy je skvělým lékem při krvácivosti a zánětu dásní? Jediná podmínka je konzumovat ji pravidelně a dlouhodobě. 1 dl čerstvé šťávy z řepy pijte 3x denně po dobu 8 týdnů. Ústa si můžete řepovou šťávou i vyplachovat a šťávu poté vyplivnout.

Protizánětlivá ústní voda

Skvělým pomocníkem pro boj se zánětem dásní je bylinná ústní voda, která obsahuje léčivé bylinky jako je šalvěj lékařská, heřmánek, měsíček lékařský nebo řepík. Ráno a večer touto bylinnou ústní vodou proplachujte ústa. Buďte důslední a výsledky a úleva se brzy dostaví.

Přírodní zubní pasta a vhodný kartáček

Abyste boj se zánětem dásní podpořili co nejvíce, pořiďte si i kvalitní bylinnou zubní pastu, která zklidňuje oblast dásní. Velký důraz byste měli klást také na vhodný zubní kartáček, kterým si dásně ještě více nepodráždíte. Kartáček by měl být velmi měkký, a měl by mít rovně zastřižené štětiny.

Už nemusíte trpět se zánětem dásní v bolestech. Vyzkoušejte naše osvědčené pomocníky při onemocnění zubů a dásní, uvidíte, že vám brzy poskytnou úlevu a zlepšení stavu vašich dásní.