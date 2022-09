Gua-sha: co o této masážní pomůcce ještě nevíte?

Masáže obličeje doprovázené vhodnými masážními pomůckami se staly obrovským trendem posledních let. Tou, která zaznamenala zdaleka největší úspěch, je Gua-sha. Na pohled možná prostá a obyčejná masážní destička v sobě skrývá fascinující historii. Pojďme si ji přiblížit společně s důvody, proč si neustále získává srdce dalších beauty nadšenců.

Gua-sha jako součást tradiční čínské medicíny

Co kdybychom vám řekli, že Gua-sha byla ve skutečnosti docela bolestivou léčebnou technikou, která se používala k ošetření člověka po úpalu nebo viróze pro odstranění toxinů z těla?

Masáž Gua-sha je již opravdu dlouho, tisíce let hojně využívána starými Číňany jako lidová terapie.

Tradičně se mohla provádět jakýmkoli nástrojem, který byl po ruce – zvířecí kostí nebo rohem, polévkovou lžící, mincí apod.

Často se používala k oživení zemědělců, kteří zkolabovali vyčerpáním z práce pod horkým sluncem. A nebo také k doslova vyškrábání toxinů z těla při nevolnostech.

Nepřekvapí, že její praktikování se neobešlo bez následných modřin.

Mohli bychom ale jít ještě dál. Ty nejstarší záznamy o masáži Gua-sha sahají totiž až do paleolitu. Když lidé onemocněli nebo upadli do komatu, byly jim masírovány části těla rukama nebo kameny a dalšími materiály, aby došlo ke zmírnění příznaků jejich nemocí. To je poměrně složitá a zajímavá historie na kosmetický trend současnosti, nemyslíte?

Cesta od bolestivé léčby k relaxační masáži

Později objevené příznivé účinky masáže Gua-sha na pleť jsou ve skutečnosti náhodným vedlejším přínosem tradiční léčby. Přesto právě ty stojí za proměnou tohoto nástroje do podoby, jak ho dnes zná většina z nás.

Gua-sha byla modernizována a vyrobena z jemnějších materiálů, jako je nefrit, křišťál nebo růženín. I když se můžete setkat také z dřevěnými masážními destičkami, použití právě přírodních krystalů převažuje. To proto, že jim jsou připisovány blahodárné účinky, schopnost harmonizovat organismus a odblokovat energii.

Benefity pravidelné masáže

Co opakované tahy směrem nahoru nebo rychlé a jemné, zato energické škrabací pohyby s vaší pletí dokáží?

Uvolnit ztuhlé svaly, zmírnit bolest a napětí.

Zlepšit krevní oběh a proudění lymfy.

Snížit otoky.

Zvýšit produkci kolagenu, což má za následek vypnutí a rozjasnění pleti.

Zlepšit celkovou texturu pleti a sjednotit její tón.

Můžete s pomocí Gua-sha masáže změnit tvar svého obličeje?

Zda tohle Gua-sha dokáže zatím nebylo vědecky nijak ověřeno. Teoreticky ale je možné, aby vám pomohla získat o něco definovanější kontury obličeje. A to právě svou schopností zlepšit oběh krve a lymfy. Tím vás zbaví přebytečných tekutin z tkání (oteklého obličeje).

Vyhnuli bychom se ale srovnání jejích účinku s účinkem botoxu. Tyto metody totiž fungují na zcela odlišném principu. Botox snižuje pohyb mimických svalů, aby tím zabránil tvorbě nových linek a vrásek na obličeji. Naproti tomu masáž obličeje pohyb podporuje, zvyšuje krevní oběh a probouzí pleť k životu. Co si vyberete vy?

Gua-sha dnes plní sociální sítě a stala se součástí naší moderní beauty rutiny. Je to bezpochyby relaxační, povzbuzující a revitalizační masáž s četnými účinky na omlazení pleti a celou řadu skvělých benefitů. Nezapomínejme ale na její kořeny a zajímavou cestu, kterou si za tisíciletí prošla.

Máte už jednu také doma?