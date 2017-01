Ideální čas stát se horolezcem

Chcete přes zimu zůstat v kondici? Vyzkoušejte něco jiného a zapátrejte ve svém okolí po nejbližší horolezecké stěně. Zlepšíte si fyzičku a možná najdete nový koníček, který vás doslova vynese do výšin. Pojďte s námi poznat krásy tohoto adrenalinového sportu.

Podzim a start zimní sezóny je ideální dobou pro začátek trénování na vnitřních horolezeckých stěnách. Většinu jich má na starosti parta kamarádů, zkušených lezců, kteří tam přes zimu trénují. Nemusíte se bát jít na první lekce lezení naprosto bez zkušeností. Všechno vám bude vysvětleno a rádi se vás ujmou.

Náročné začátky

Možná se vám lezení po stěnách nezdá jako kdovíjak náročný sport. V tomto případě však první zdání klame. Zjistíte to hned po úvodní lekci. Nejen, že se člověk pěkně zapotí, ale zároveň posílí i svaly, které není jinak úplně zvyklí používat. Při lezení je nutné umět rovnoměrně rozložit síly do rukou i nohou a celou trasu si strategicky naplánovat. I když se třeba začátky nevyvíjí zcela podle vašich představ, nevzdávejte se. Po prvních zdolaných stěnách budete pravděpodobně naprosto fyzicky vyčerpaní. Svalové křeči či zatuhnutí předejdete zase průběžným i závěrečným protažením. Lezení je vhodné prakticky pro každého, chce to pouze výdrž a odhodlání.

Stojí to za to?

Úplní začátečníci nemusí na začátku vynakládat žádné větší investice. Pouze ve větších centrech, si musíte k první lekci připlatiti i instruktora a projít jakýmsi oficiálním zaškolením. Menší kluby a spolky si za základní školení většinou nic neúčtují a rádi vám zodpovědí jakýkoliv dotaz. Stačí zaplatit pouze poplatek za dobu, kterou na stěně strávíte a za zapůjčení horolezeckého vybavení. K základnímu vybavení, bez kterého se neobejdete, patří sedák, lana, jistítko a karabiny. Všechno si lze bez problému v každém centru zapůjčit. Výhodou tohoto sportu je především přátelský kolektiv a kvalitní zázemí, kterým se pyšní téměř všechny horolezecké spolky a kluby. Zázemí tvoří ve většině případů parta kamarádů, kteří v sezóně jezdí ven na skály, a taková parta vás podrží nejen, když vás zrovna jistí dole pod stěnou či skálou.

Až na vrchol

V českém prostředí existuje kromě sítě vnitřních stěn a horolezeckých spolků i spousta pravidelně udržovaných venkovních cest k lezení. Málokdo chce, ale mimo sezónu riskovat zdraví na kluzkých a mokrých skalách. Přes zimu tak trénují a udržují kondici na vnitřních stěnách i zkušení lezci. Chyty na stěně mají barevné odlišení, které určuje jednotlivé lezecké trasy, a dané stěně přidávají na obtížnosti. Začátečníci využívají k lezení nejdříve všech chytů, nehledě na barvu. Každé dosažení stropu je velký úspěch. Po několika lekcích pravděpodobně zjistíte, že by se vám hodily speciální lezecké boty, tzv. lezečky a pytlík s magnesiem. Magnesium v prášku zamezuje pocení a klouzání rukou. Investice do tohoto vybavení se vyplatí, pokud chcete u sportu zůstat a dále se zdokonalovat. V lezečkách se vám podaří zdolat i složitější lezecké cesty. Pořízení tohoto vybavení pak také přímo vybízí k vyzkoušení boulderingu. Provozuje se ve speciálních halách, kde je podlaha tvořena z vysokých, měkkých žíněnek. Možná už správně tušíte, že se jedná o lezení bez jištění. Speciální stěny pro boulder nejsou příliš vysoké a žíněnky neboli bouldermatky slouží k tlumení pádu, takže se není čeho bát. Tak již dál neváhejte a zdolejte i vy svůj vrchol!

