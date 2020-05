Dbejte na zdravou obuv už od malička

Všichni se rodíme se standardně tvarovanou klenbou nohy, předurčení k chůzi vzpřímené a ke zdravému držení těla. Tak to zařídila matka příroda. Už v šesti letech věku, kdy děti nastupují do první třídy, jsou na jejich chodidlech patrné změny a mnohdy nevratné odchylky způsobené špatným obouváním. S tím bohužel řada rodičů začíná už v době prvních krůčků. Jak správně vybrat dětské boty a eliminovat případné následné problémy?

Zdravotní obuv i pro malé

Čím dříve s prevencí plochého chodidla začneme, tím lépe. Není tedy přehnané a hysterické kupovat už první dětské boty v top kvalitě – právě naopak. V případě nejmenších dětí nejvíc záleží na fixaci kotníku. Volme tedy ideálně, boty kotníčkové. Nemusíte se bát, že dítku bude horko. Dětské kotníčkové botky najdete i ve verzi prodyšných sandálků.

Jakmile začne dítě růst, stojí rodiče tak trochu před zdravotní i finanční výzvou. Děti zkrátka rostou a i malé dítě za rok vystřídá až tři páry obuvi. Investice do ní se ale rozhodně vyplatí a vrátí se nám v tom nejcennějším, v dětském zdraví. Zvolit v těchto případech zdravotní obuv, případně na doma zdravotní pantofle, je tedy zcela na místě.

Dětem neroste noha plynule jako dospělému člověku, ale skokově. I proto je nutné každé boty, byť ještě relativně nové, pravidelně kontrolovat. Pokud v nich chodidlo nemá vůli, jejich čas vypršel. Pozor, nedbejte úplně na tvrzení dětí, že je botička ještě netlačí. Dětská chodidla se vyznačují nižší citlivostí na tlak a bolest – jeho tvrzení proto nemusí odpovídat realitě.

Kupovat větší boty není řešení

Někteří rodiče mají jasno – koupíme boty raději o číslo větší, však on do nich doroste. Není to ale úplně šťastné. I nošení velkých bot s sebou totiž nese určitá rizika. Nejen, že v nich dítě zakopává, ale také stáčí špičky, což může vést k deformaci.

Pozor na obuv z druhé ruky

Pokud jde o finance, dětské boty nejsou rozhodně oblastí vhodnou k úsporám. Dědění bot po starších sourozencích nebo nákupy na dětských bazárcích nejsou šťastné. Každé dítě má totiž už od malinka specifickou chůzi a bota se jí přizpůsobuje. Potom, když ji obuje mladší bráška nebo kamarád, může s klenbou napáchat více škod než užitku.

Vhodné dětské boty?

Existují. Jsou to takové, které mají širší špičku kvůli pohybu prstů a jsou vyrobeny z přírodních materiálů, ať už kůže či textilie. Ty totiž na dětské noze, která se překvapivě hodně potí, „dýchají" a sají. Nejen u nejmenších bychom ale měli myslet na zdraví. Stejně důležitá je i zdravotní obuv dámská a zdravotní obuv pánská. Inspirací nám může být zdravotnická obuv. Vždyť především sestřičky stráví na nohou celý den.